Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’OL n’a pas encore terminé la saison qu’il veut déjà recruter au mercato estival avec un chèque rondelet qui pourrait être mis à profit…

Ça s’active déjà en coulisses. Entre une piste défensive en Italie et un joli bonus à venir grâce à une ancienne vente bien négociée, l’OL prépare un été stratégique.

L’OL sur Gatti

Selon les informations de Nicolò Schira, l’Olympique Lyonnais s’intéresse à Federico Gatti. Le défenseur central de 27 ans évolue actuellement à la Juventus Turin et pourrait quitter le Piémont lors du prochain mercato estival. Attention toutefois : il est uniquement question d’un intérêt à ce stade. Aucune offre, aucun accord, aucune négociation avancée. Simplement un nom coché dans une short-list, parmi d’autres profils étudiés pour renforcer l’axe défensif lyonnais. La concurrence s’annonce relevée. West Ham United et Nottingham Forest surveillent également la situation. Solide, expérimenté, habitué aux joutes européennes, Gatti représente un profil rassurant pour un club en quête de stabilité derrière. Mais pendant que l’OL explore le marché, une autre opération pourrait rapidement faire rentrer de l’argent frais.

Adryelson, la clause qui change tout

Parti à l’été 2025 pour 2,5 millions d’euros vers Al-Wasl, Adryelson pourrait offrir un joli cadeau à son ancien club. Lors de la vente conclue le 16 juillet, l’OL avait négocié une clause de 50 % à la revente. Une décision aujourd’hui très inspirée. Le défenseur central de 27 ans réalise une saison pleine : 25 matches toutes compétitions confondues, sept buts inscrits et un statut de joueur le plus utilisé par son entraîneur Rui Vitória. Sa cote grimpe. D’après le journaliste Loïc Jégo, Al-Wasl a déjà refusé une offre de huit millions d’euros en provenance d’un club russe, espérant au minimum dix millions. De son côté, ESPN Brazil révèle que Fluminense s’est positionné pour tenter de le rapatrier au pays. Conséquence directe : si un transfert se conclut autour de dix millions d’euros, l’OL pourrait récupérer environ quatre à cinq millions. « Cela arrange donc grandement les affaires de Michele Kang et Michael Gerlinger du côté de Lyon, qui pourrait ainsi recevoir prochainement un joli chèque d’environ 4 ou 5 M€ grâce à cette potentielle future vente d’Adryelson », explique Jégo. Entre une piste défensive ambitieuse en Italie et une rentrée d’argent quasi inespérée, l’OL avance donc ses pions en vue du prochain mercato.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

22/02 : Strasbourg-OL (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-OL (24e journée de Ligue 1)

05/03 : OL-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League

23/05 : Finale de Coupe de France