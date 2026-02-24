À LA UNE DU 24 FéV 2026
L’OM pire que Metz, Endrick et l’OL rigolent déjà !

Par Raphaël Nouet - 24 Fév 2026, 05:00
💬 Commenter
Nayeg Aguerd déçu après la défaite de l'OM à Brest.
Depuis le début de l’année 2026, l’OM a la pire défense de Ligue 1, plus mauvaise encore que celle de la lanterne rouge messine. Son prochain adversaire, l’OL d’Endrick, se frotte les mains.

Vendredi dernier, à Brest (0-2), l’Olympique de Marseille a encore fait pâle figure. En première période, les Phocéens ont été débordés par leurs adversaires, qui auraient pu marquer quatre ou cinq buts tant ils se sont procurés d’occasions. Habib Beye a beau avoir succédé à Roberto De Zerbi, être passé à une défense à quatre, les maux restent les mêmes. Benjamin Pavard déçoit toujours autant, Nayef Aguerd se met au niveau de la médiocrité ambiante et même les latéraux Emerson Palmieri et Timothy Weah commettent des erreurs grossières.

16 buts encaissés en 2026, pire total de L1 !

Cela se traduit par un chiffre : 16, comme le nombre de buts encaissés depuis le début de l’année 2026. Il y en a eu deux contre Nantes (0-2), deux à Angers (5-2), un contre Lens (3-1), deux au Paris FC (2-2), cinq face au PSG (0-5), deux contre Strasbourg (2-2) et donc deux à Brest (0-2). Aucun autre club de Ligue 1 n’a fait pire que l’OM sur la période, pas même la lanterne rouge messine. C’est dire si Habib Beye, qui est parti avec son équipe en Espagne ce lundi pour un stade de cinq jours, a du pain sur la planche.

Car dimanche, ce sera l’Olympico, au Vélodrome, face à une équipe de Lyon qui, elle, carbure au super même si elle a chuté à Strasbourg (1-3) dimanche. Avant cela, les Gones, boostés par Endrick, avaient aligné treize succès. Ce sera donc un peu un choc des extrêmes, dimanche, entre les deux Olympique !

Le calendrier de fin de saison de l’OM

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)
04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)
07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)
15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)
22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

