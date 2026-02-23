Alors que de plus en plus de supporters et d’observateurs réclament sa mise à l’écart, Pierre-Emile Hojbjerg manquera quoi qu’il arrive le match de l’OM contre Toulouse en Coupe mercredi prochain.

Vendredi dernier, à Brest (0-2), Pierre-Emile Hojbjerg n’a pas été le Marseillais le plus catastrophique sur le terrain. Arthur Vermeeren, Igor Paixao ou Benjamin Pavard, pour n’en citer que trois, ont été encore plus mauvais. Mais le Danois n’a rien fait pour remettre son équipe à l’endroit. Certes, il s’est bien battu mais les mêmes doutes continuent d’escorter ses prestations, semaine après semaine. Après une première bonne saison, l’ancien joueur de Tottenham n’arrive plus à faire office de digue infranchissable pour les attaques adverses. Moins performant à la récupération, il l’est également dans l’élaboration du jeu.

Suspendu contre Toulouse

En conséquence, de nombreux observateurs réclament sa mise au banc pour quelques matches, histoire de se remettre les idées à l’endroit. Surtout qu’à son poste, l’OM a recruté le Nigérian Tochukwu Nnadi pour 6 M€ cet hiver. Et ce dernier n’a joué aucune minute jusqu’à présent. Habib Beye pourrait-il envoyer Hojbjerg en tribunes, sachant qu’il lui a confié le brassard de capitaine en l’absence de Leonardo Balerdi à Brest ? Ce qui est sûr, c’est qu’il y sera contraint par sa prochaine suspension. Averti en Bretagne, le Danois manquera la réception de Toulouse en quart de finale de la Coupe de France mercredi prochain.

Ce sera une bonne occasion de voir si l’OM joue mieux en l’absence d’Hojbjerg, que beaucoup accusent de ralentir le jeu. Timber, qui fait en revanche l’unanimité depuis son arrivée, pourrait être associé à Vermeeren, Nnadi ou Kondogbia.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France