À LA UNE DU 23 FéV 2026
[19:57]OM : le club victime d’une cyberattaque, 400.000 supporters impactés !
[19:45]RC Lens : un consultant annonce une nouvelle désillusion avant le PSG
[19:20]OL : FIFA, Etats-Unis… Fonseca tire à balles réelles mais perd un soldat
[18:58]FC Nantes : laminé par le FC Barcelone, Castro prend cher du côté de Levante
[18:39]OM : Beye contraint d’envoyer Hojbjerg en tribunes !
[18:20]ASSE Mercato : une piste surprenante pour un poste stratégique
[17:54]FC Barcelone : Laporta balance 70 ans de corruption du Real Madrid !
[17:29]Stade Rennais : Ménès confirme des joueurs en mission contre Beye (OM)
[17:17]OM Mercato : énorme rebondissement pour Pavard !
[16:44]Stade Rennais Mercato : 3 clubs anglais visent aussi Avom (FC Lorient), Haise à la rescousse
OM : Beye contraint d’envoyer Hojbjerg en tribunes !

Par Raphaël Nouet - 23 Fév 2026, 18:39
💬 Commenter
Habib Beye lors de son premier match comme entraîneur de l'OM, à Brest.
Alors que de plus en plus de supporters et d’observateurs réclament sa mise à l’écart, Pierre-Emile Hojbjerg manquera quoi qu’il arrive le match de l’OM contre Toulouse en Coupe mercredi prochain.

Vendredi dernier, à Brest (0-2), Pierre-Emile Hojbjerg n’a pas été le Marseillais le plus catastrophique sur le terrain. Arthur Vermeeren, Igor Paixao ou Benjamin Pavard, pour n’en citer que trois, ont été encore plus mauvais. Mais le Danois n’a rien fait pour remettre son équipe à l’endroit. Certes, il s’est bien battu mais les mêmes doutes continuent d’escorter ses prestations, semaine après semaine. Après une première bonne saison, l’ancien joueur de Tottenham n’arrive plus à faire office de digue infranchissable pour les attaques adverses. Moins performant à la récupération, il l’est également dans l’élaboration du jeu.

Suspendu contre Toulouse

En conséquence, de nombreux observateurs réclament sa mise au banc pour quelques matches, histoire de se remettre les idées à l’endroit. Surtout qu’à son poste, l’OM a recruté le Nigérian Tochukwu Nnadi pour 6 M€ cet hiver. Et ce dernier n’a joué aucune minute jusqu’à présent. Habib Beye pourrait-il envoyer Hojbjerg en tribunes, sachant qu’il lui a confié le brassard de capitaine en l’absence de Leonardo Balerdi à Brest ? Ce qui est sûr, c’est qu’il y sera contraint par sa prochaine suspension. Averti en Bretagne, le Danois manquera la réception de Toulouse en quart de finale de la Coupe de France mercredi prochain.

Ce sera une bonne occasion de voir si l’OM joue mieux en l’absence d’Hojbjerg, que beaucoup accusent de ralentir le jeu. Timber, qui fait en revanche l’unanimité depuis son arrivée, pourrait être associé à Vermeeren, Nnadi ou Kondogbia.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)
04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)
07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)
15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)
22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

