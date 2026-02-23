À LA UNE DU 23 FéV 2026
[19:57]OM : le club victime d’une cyberattaque, 400.000 supporters impactés !
[19:45]RC Lens : un consultant annonce une nouvelle désillusion avant le PSG
[19:20]OL : FIFA, Etats-Unis… Fonseca tire à balles réelles mais perd un soldat
[18:58]FC Nantes : laminé par le FC Barcelone, Castro prend cher du côté de Levante
[18:39]OM : Beye contraint d’envoyer Hojbjerg en tribunes !
[18:20]ASSE Mercato : une piste surprenante pour un poste stratégique
[17:54]FC Barcelone : Laporta balance 70 ans de corruption du Real Madrid !
[17:29]Stade Rennais : Ménès confirme des joueurs en mission contre Beye (OM)
[17:17]OM Mercato : énorme rebondissement pour Pavard !
[16:44]Stade Rennais Mercato : 3 clubs anglais visent aussi Avom (FC Lorient), Haise à la rescousse
OM : le club victime d’une cyberattaque, 400.000 supporters impactés !

Par Raphaël Nouet - 23 Fév 2026, 19:57
Le logo de l'OM avant le match contre Strasbourg.
Un hacker a annoncé sur les réseaux sociaux que l’OM avait été victime d’une cyberattaque et que les informations de 400.000 supporters avaient été récupérées.

Il n’y a pas que sur le terrain que ça va mal pour l’Olympique de Marseille ! Ce lundi soir, le hacker SaxX ¯_(ツ)_/¯ assure sur les réseaux sociaux que le club a été victime d’une cyberattaque, près de 400.000 supporters ayant vu leurs données récupérées. « En fin d’après-midi, un cybercriminel -le même qui a mis en vente les bases de données de Réglo Mobile et de Salles de sport- revendique cette fois-ci le piratage de la base de données du célèbre club de foot de l’OM« .

« La fuite de données concernerait 400.000 personnes qui ont acheté différentes choses sur la billetterie en ligne du club.

👉🏾 base de données complète
👉🏾 informations personnelles, adresses postales, commandes, infos comptes de fidélité, date de naissance, numéro de téléphone
👉🏾 informations sur les membres du staff
👉🏾 informations de commandes
👉🏾 profils vers les réseaux sociaux
👉🏾 …

L’échantillon des données est hélas authentique… Si la cyberattaque est confirmée, ce serait un précédent dans le domaine des clubs de football. » A jamais les premiers, encore une fois. Mais l’OM se serait bien passé de cette première, surtout en ces temps difficiles sur le plan sportif !

Le calendrier de fin de saison de l’OM

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)
04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)
07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)
15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)
22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

