Un hacker a annoncé sur les réseaux sociaux que l’OM avait été victime d’une cyberattaque et que les informations de 400.000 supporters avaient été récupérées.

Il n’y a pas que sur le terrain que ça va mal pour l’Olympique de Marseille ! Ce lundi soir, le hacker SaxX ¯_(ツ)_/¯ assure sur les réseaux sociaux que le club a été victime d’une cyberattaque, près de 400.000 supporters ayant vu leurs données récupérées. « En fin d’après-midi, un cybercriminel -le même qui a mis en vente les bases de données de Réglo Mobile et de Salles de sport- revendique cette fois-ci le piratage de la base de données du célèbre club de foot de l’OM« .

« La fuite de données concernerait 400.000 personnes qui ont acheté différentes choses sur la billetterie en ligne du club.

👉🏾 base de données complète

👉🏾 informations personnelles, adresses postales, commandes, infos comptes de fidélité, date de naissance, numéro de téléphone

👉🏾 informations sur les membres du staff

👉🏾 informations de commandes

👉🏾 profils vers les réseaux sociaux

👉🏾 …

L’échantillon des données est hélas authentique… Si la cyberattaque est confirmée, ce serait un précédent dans le domaine des clubs de football. » A jamais les premiers, encore une fois. Mais l’OM se serait bien passé de cette première, surtout en ces temps difficiles sur le plan sportif !

