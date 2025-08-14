ASSE Mercato : Horneland ne ferme pas la porte à des arrivées et sécurise Stassin et Davitashvili
OL : Corentin Tolisso raconte son été très mouvementé et s’enflamme pour Khalis Merah

OL : Corentin Tolisso raconte son été très mouvementé et s&rsquo;enflamme pour Khalis Merah
William Tertrin
14 août 2025

Ce jeudi, à deux jours du déplacement de l’OL sur la pelouse du RC Lens, Corentin Tolisso était présent en conférence de presse. Extraits.

À deux jours d’un déplacement périlleux sur la pelouse du RC Lens, Corentin Tolisso s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. Le milieu de terrain de l’OL est revenu sur l’été agité marqué par la menace de relégation, sa fierté de porter le brassard de capitaine, les départs et arrivées au sein de l’effectif, les ambitions lyonnaises, ainsi que le jeune Khalis Merah. Voici les principaux extraits de ses déclarations.

Les mots de Tolisso

L’été mouvementé

« Ça a été un peu compliqué quand j’étais en vacances, avec la décision de la relégation. J’ai eu un peu peur, je ne vais pas vous le cacher. Je ne pouvais rien faire d’autre que d’attendre. Quand on a repris, on nous a expliqué la situation. Heureusement, ils ont réussi à régler les problèmes. Aujourd’hui, tout va mieux, donc c’est une bonne chose. Je pense que ça nous a soudés. Nous, joueurs, ne pouvions pas y faire grand-chose. Il y a eu de l’inquiétude car nous ne maîtrisions pas notre destin. Après, les choses se sont réglées. En tout cas, c’est sûr qu’aujourd’hui, on a tous vécu la même chose. Oui, je me suis posé des questions, surtout quand les décisions sont tombées. Chacun pense à sa situation et à comment elle peut évoluer ou non. Aujourd’hui, je suis ici, et très content d’être ici. »

Le capitanat

« C’est une très grande fierté, je n’aurais jamais imaginé être capitaine ici. Vous savez que c’est un rêve d’être dans le club que j’ai toujours supporté. J’espère représenter l’équipe du mieux possible. C’est une fierté de succéder à un grand capitaine, un ami. Ça représente beaucoup pour moi. »

Les départs

« C’est différent, il n’y a plus “les Lyonnais” comme vous aimez les appeler. Mais c’est la vie de footballeur : on n’est pas mariés entre nous. On sait que nos carrières sont différentes et qu’on peut ne plus jouer ensemble à des moments. Mais ne vous inquiétez pas, je ne me sens pas seul, je m’entends très bien avec mes nouveaux coéquipiers. »

Les arrivées

« Quand on a repris début juillet, il y avait beaucoup de jeunes joueurs. Depuis quelque temps, pas mal de recrues sont arrivées. C’est une très bonne chose. On le voit par rapport aux matchs amicaux : aujourd’hui, je pense qu’on a pris confiance, on a montré de belles choses. Dans le vestiaire, tout le monde s’entend bien. On parle un peu plus anglais, mais c’est bien, ça permet d’apprendre. »

Les objectifs

« On va déjà essayer de gagner le match à Lens. Mon objectif est simple : gagner les matchs. Il y aura des bonnes et des mauvaises périodes, mais l’important n’est pas de se fixer un objectif chiffré dès maintenant. Il faut produire du beau jeu et gagner. On est compétiteurs et on veut tout gagner — pour nous, pour nos supporters, pour le club. »

La révélation Khalis Merah

« Khalis Merah a bluffé tout le monde. Je l’avais vu l’année dernière, lors de la dernière semaine, et on voyait déjà que c’était un jeune avec un gros potentiel, qui prenait souvent les bonnes décisions. Là, je joue avec lui depuis début juillet : c’est un joueur très intelligent, avec une qualité technique hors norme. Surtout, il a une bonne mentalité, et c’est essentiel. Il sait que ce n’est pas la fin du chemin, qu’il a encore beaucoup à faire. S’il reste humble, je pense qu’il ira très loin. C’est super pour nous qu’il intègre le groupe pro et qu’il puisse jouer avec nous. »

Propos rapportés par le site officiel de l’OL.

Ligue 1OL
#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

