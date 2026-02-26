Le Vélodrome n’affiche toujours pas complet pour le quart de finale de Coupe de France contre Toulouse mercredi prochain. Une façon pour les supporters de l’OM de faire passer un message à leurs dirigeants…

Hier, le journaliste Anthony Aubès a fait deux points concernant les affluences à venir au Vélodrome. La première, plutôt bonne mais normale, c’est que l’enceinte du boulevard Michelet dépassera la barre des 65.000 spectateurs pour la réception de Lyon dimanche. Les supporters de l’OL sont interdits de déplacement, toutes les places du parcage visiteur ont trouvé preneurs. La seconde, c’est que le club casse les prix pour le quart de finale de Coupe de France contre Toulouse mercredi, avec des offres de -40% pour les familles de quatre.

Places trop cher ou manque d’intérêt ?

Aubès constate que l’OM a dû mal à écouler ses places pour cette affiche et pose la question : « Trop cher ou désintérêt des supporters ? ». Sur le site officiel, les tarifs démarrent pourtant à 19€… Mais l’on peut voir qu’il reste des places dans la plupart des secteurs des tribunes Ganay et Jean-Bouin. Il ne semble donc pas que ce soit une question pécuniaire. Un désintérêt ? Surprenant aussi quand on sait que l’OM a l’occasion d’aller chercher sa première Coupe de France depuis 1989 et son premier trophée depuis 2012. Une défiance, plutôt ? Possible, oui, vu l’énième crise qui secoue le club depuis trois semaines…

Quelle que soit la raison, les supporters de l’OM font donc passer un nouveau message fort à leurs dirigeants. Si cela concerne le sportif, tout pourrait être réglé dimanche soir. En cas de victoire dans l’Olympico, un guichets fermés contre Toulouse serait attendu et logique. En revanche, si l’équipe enchaîne un cinquième match sans victoire, ça risque de devenir très compliqué…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France