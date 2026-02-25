À LA UNE DU 25 FéV 2026
[15:00]ASSE Mercato : une nouvelle recrue bloquée par des problèmes internes, Duffus dans la boucle !
[14:30]OM : Beye a invité une petite merveille à Marbella, les supporters en folie !
[14:00]FC Nantes : pour Kantari, les mauvaises nouvelles s’enchaînent avant le LOSC !
[13:32]Real Madrid Mercato : 3 bonnes raisons de croire à l’arrivée de Vitinha (PSG)
[13:14]RC Lens : Thomasson amoindri à Strasbourg, Pierre Sage perd un autre titulaire pour plusieurs semaines !
[13:01]OM : Aguerd encore blessé, panique totale à Marseille !
[12:47]ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Montanier avant Pau ! 
[12:30]FC Barcelone Mercato : Flick a déjà scellé l’avenir de Cancelo ! 
[12:11]PSG : clap de fin pour Ousmane Dembélé ?
[11:50]OM – INFO BUT! Mercato : Paris torpille le tout dernier dossier ouvert par Benatia
OM : Aguerd encore blessé, panique totale à Marseille !

Par Bastien Aubert - 25 Fév 2026, 13:01
💬 Commenter
Nayef Aguerd (OM)
Si la défense de l’OM donne des signes inquiétants depuis plusieurs semaines, Nayef Aguerd (29 ans) a rejoint le lot des doutes.

Nayef Aguerd inquiète l’OM avant une semaine décisive en Ligue 1 et en Coupe de France. Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi subissent déjà la pression, mais le Marocain reste au centre des inquiétudes. Depuis décembre, le niveau du joueur de 29 ans a chuté. 

« Le mal d’Aguerri remonte au coeur de l’automne »

La cause ? Une pubalgie persistante, aggravée par un enchaînement de matches intenses. Après avoir défendu le Maroc à la Coupe d’Afrique des Nations 2025/26, le défenseur central a immédiatement repris avec l’OM, sans temps de récupération suffisant. Résultat : des adducteurs douloureux et une forme loin de son potentiel initial. « Le constat n’est guère plus reluisant pour Aguerd, également coupable sur les deux buts brestois. Pour le Marocain, le mal remonte aussi au coeur de l’automne », confirme La Provence

Une pubalgie mal gérée par le staff de l’OM ?

La gestion de son retour après la CAN est critiquée et le défenseur n’a pas retrouvé son niveau d’antan. À Brest vendredi dernier, la défense de l’OM a montré toutes ses limites : Benjamin Pavard et Aguerd ont été dépassés, et Habib Beye se retrouve face à un casse-tête tactique. L’ancien défenseur du Stade Rennais reste précieux mais loin de ses performances idéales. La semaine qui arrive sera cruciale pour l’OM. D’abord la réception de l’OL en Ligue 1, puis le quart de finale de Coupe de France contre Toulouse FC. Beye devra trouver la formule pour combiner rotation et solidité défensive, tout en intégrant un Aguerd encore fragile mais indispensable.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

