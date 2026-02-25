Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Si la défense de l’OM donne des signes inquiétants depuis plusieurs semaines, Nayef Aguerd (29 ans) a rejoint le lot des doutes.

Nayef Aguerd inquiète l’OM avant une semaine décisive en Ligue 1 et en Coupe de France. Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi subissent déjà la pression, mais le Marocain reste au centre des inquiétudes. Depuis décembre, le niveau du joueur de 29 ans a chuté.

« Le mal d’Aguerri remonte au coeur de l’automne »

La cause ? Une pubalgie persistante, aggravée par un enchaînement de matches intenses. Après avoir défendu le Maroc à la Coupe d’Afrique des Nations 2025/26, le défenseur central a immédiatement repris avec l’OM, sans temps de récupération suffisant. Résultat : des adducteurs douloureux et une forme loin de son potentiel initial. « Le constat n’est guère plus reluisant pour Aguerd, également coupable sur les deux buts brestois. Pour le Marocain, le mal remonte aussi au coeur de l’automne », confirme La Provence.

Une pubalgie mal gérée par le staff de l’OM ?

La gestion de son retour après la CAN est critiquée et le défenseur n’a pas retrouvé son niveau d’antan. À Brest vendredi dernier, la défense de l’OM a montré toutes ses limites : Benjamin Pavard et Aguerd ont été dépassés, et Habib Beye se retrouve face à un casse-tête tactique. L’ancien défenseur du Stade Rennais reste précieux mais loin de ses performances idéales. La semaine qui arrive sera cruciale pour l’OM. D’abord la réception de l’OL en Ligue 1, puis le quart de finale de Coupe de France contre Toulouse FC. Beye devra trouver la formule pour combiner rotation et solidité défensive, tout en intégrant un Aguerd encore fragile mais indispensable.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France