La presse belge annonce que six clubs sont sur les rangs de Dion Beljo (23 ans), l’avant-centre du Dinamo Zagreb. Dont l’OM et le Stade Rennais.

Après l’épisode Habib Beye, l’OM et le Stade Rennais s’apprêtent à croiser le fer sur le marché des transferts. Selon la presse belge, six clubs sont sur les rangs de Dion Beljo, l’imposant avant-centre du GNK Dinamo Zagreb. Du haut de son 1,93 m, Beljo incarne le numéro 9 à l’ancienne, capable de peser sur les défenses et d’enchaîner les buts quand la confiance est là. Et cette saison, elle est clairement au rendez-vous : 18 réalisations en 32 matchs, dont cinq déjà en UEFA Europa League. Même lors du barrage aller perdu face au KRC Genk, le Croate a trouvé le chemin des filets. Un signal fort.

Beljo, un géant qui affole le Mercato

Pourtant, le parcours du joueur n’a rien d’un long fleuve tranquille. Parti tenter sa chance en Bundesliga à FC Augsburg, il ne s’y est jamais imposé durablement. Revenu à Zagreb, il a relancé sa carrière avec autorité. Sous contrat jusqu’en 2030, Beljo n’est pas officiellement sur le marché. Mais sa valeur, estimée autour de 5 millions d’euros, reste accessible pour un joueur de 23 ans au potentiel encore intact. Augsburg l’avait acheté 3 millions avant de le revendre 4 millions au Dinamo en 2025. Aujourd’hui, sa cote grimpe.

L’OM et le Stade Rennais encore à la bagarre

La concurrence, elle, est féroce. Trois clubs anglais sont sur les rangs : Newcastle United FC, Burnley FC et Leicester City FC. En Italie, AC Monza surveille également la situation. Mais en France, l’OM et le Stade Rennais ont un besoin clair : recruter un avant-centre capable d’apporter un impact physique immédiat et une efficacité régulière. Un joueur qui pèse. Un joueur qui rassure. Un joueur qui peut faire basculer une saison. Suspendu pour le barrage retour, Beljo ne pourra pas se montrer davantage sur la scène européenne dans l’immédiat. Mais son profil parle pour lui. Le mercato d’été promet déjà une nouvelle bataille entre l’OM et le Stade Rennais. Et cette fois, c’est un géant croate qui est au centre du ring.

