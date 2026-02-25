Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

S’il n’est pas certain de continuer à l’OM la saison prochain, Medhi Benatia s’attelle déjà à planifier le mercato estival.

Un an après avoir arraché Timothy Weah à la Juventus FC, l’OM pourrait de nouveau frapper à la porte de la Juventus Turin. Cette fois, la cible se nomme Weston McKennie. Selon Nicolò Schira, le club phocéen est très intéressé par l’international américain (62 sélections), dont le contrat expire en juin prochain. Profil polyvalent, capable d’évoluer au milieu comme en défense centrale, McKennie coche plusieurs cases du projet olympien. Son expérience du très haut niveau séduit particulièrement Medhi Benatia et son adjoint Federico Balzaretti. Un coup malin en perspective ? Sur le papier, oui. Car récupérer un joueur de ce calibre librement serait un énorme signal envoyé à la concurrence. Mais la partie s’annonce féroce.

Rude concurrence pour McKennie

Toujours selon Schira, l’OM n’est pas seul sur le dossier. Aston Villa FC, Inter Milan, AC Milan et AS Roma surveillent également la situation. Tous rêvent de s’offrir gratuitement l’ancien joueur de Leeds United lors du prochain mercato estival. À Turin, on refuse toutefois de subir. La Juventus travaille activement pour prolonger son joueur. Une réunion est prévue début mars afin de tenter de finaliser un accord. Recruté en 2020 en provenance de FC Schalke 04 pour près de 25 millions d’euros, McKennie s’est imposé comme un élément précieux de l’effectif bianconero.

L’OM en embuscade

Le journaliste Matteo Moretto va même plus loin : la tendance serait clairement à une prolongation. Le joueur aurait fait savoir à la direction turinoise qu’il souhaite rester. Un message fort. Autant dire qu’il faudrait aujourd’hui un petit miracle pour voir McKennie débarquer sur la Canebière cet été. Mais à Marseille, on reste en embuscade. Si les négociations venaient à capoter, l’OM n’hésiterait pas à dégainer. Le dossier est compliqué. Pas impossible. Et dans les couloirs du Vélodrome, on sait que les plus beaux coups se préparent souvent dans l’ombre.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France