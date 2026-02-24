Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parti en stage du côté de Marbella pour souder son groupe avec Habib Beye, l’OM a appris une excellente nouvelle avant de recevoir l’OL (dimanche, 20h45).

En pleine crise de confiance et de résultats, l’OM a besoin de petits signes du destin pour se remettre dans le sens de la marche. Celui envoyé par la Ligue est peut-être le premier d’un longue liste. Parti en stage à Marbella pour resserrer les liens et remettre de l’intensité dans son groupe, Habib Beye a ainsi appris la nomination Jérôme Brisard au sifflet de l’Olympico dimanche soir (20h45).

Brisard, porte-bonheur de l’OM…

Et pour Marseille, c’est presque un porte-bonheur. L’OM a remporté chacun de ses deux matchs de Ligue 1 dirigés par Brisard face à l’OL : succès 2-1 à Lyon le 23 avril 2023, puis victoire spectaculaire 3-2 au Vélodrome le 2 février 2025. Deux Olympico, deux victoires. Difficile de faire plus rassurant à quelques jours d’un choc toujours électrique.

Mais ce n’est pas tout. À domicile, sous la direction de Brisard, Marseille affiche un bilan solide : une seule défaite en dix rencontres de Ligue 1, pour huit victoires et un nul. Le seul faux pas remonte au 10 août 2019, contre Reims, lors de la première officielle d’André Villas-Boas sur le banc phocéen. Depuis, le Vélodrome réussit plutôt bien à l’homme en noir quand il arbitre l’OM.

… et bourreau de l’OL !

Notre correspondant à Lyon Alexandre Corboz enfonce le clou : Brisard est tout simplement l’arbitre qui réussit le mieux à l’OM, avec 16 victoires en 25 matchs toutes compétitions confondues, dont deux Olympico sur deux. À l’inverse, il est celui qui sourit le moins à Lyon, battu dix fois en vingt-trois rencontres sous sa direction.

Une tendance lourde, presque troublante. Évidemment, un Olympico ne se gagne pas avec des statistiques. Mais dans un duel aussi tendu, chaque détail compte. Et pendant que Beye peaufine les réglages en Espagne, les chiffres, eux, dessinent un contexte favorable. À Marseille maintenant de transformer ces signaux en certitudes sur la pelouse.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France