Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Selon L’Equipe, l’OM serait en négociations avec les représentants du jeune milieu malien Ismaël Kamissoko, capitaine de l’équipe nationale U17. Villarreal et un autre club français sont sur les rangs.

Ce lundi, L’Equipe annonce que l’Olympique de Marseille et un autre club de Ligue 1 souhaitent recruter Ismaël Kamissoko, capitaine des U17 du Mali. Le site Africa Foot assure que Villarreal est également sur les rangs. On n’a cependant pas plus d’informations, par exemple le nom du club dans lequel joue Kamissoko ou encore sa date de naissance exacte car cela pourrait être une indication de son arrivée en Europe.

L’OM déjà bien pourvu à ce poste

Cette rumeur est la preuve que Medhi Benatia et son équipe continuent de prospecter assidument pour attirer les meilleurs joueurs à l’OM. Le directeur du football du club, démissionnaire il y a deux dimanches mais qui a été retenu par Frank McCourt, est toujours impliqué à fond dans sa mission. Et son équipe de scouts toujours à l’écoute de ce qui se fait de mieux.

En revanche, il semblerait que Benatia fasse une fixette sur le poste de milieu de terrain, déjà très largement pourvu à l’OM avec Hojbjerg, Kondogbia, Nadir, Vermeeren, Timber et Nnadi. L’arrivée de Kamissoko constituerait un pari sur l’avenir et nul ne sait à quoi ressemblera l’effectif de l’OM dans six mois mais force est de constater qu’avec une telle concurrence, il aurait du mal à grappiller du temps de jeu, à moins d’un talent énorme.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France