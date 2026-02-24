Le rideau semble prêt à tomber sur l’aventure d’Hicham Boudaoui (26 ans) à l’OGC Nice. Le milieu international algérien devrait tourner la page azuréenne cet été, alors que l’OM ss’est positionné sérieusement pour l’accueillir au mercato.

Arrivé à Nice en 2019, Hicham Boudaoui s’est rapidement affirmé comme l’un des milieux les plus brillants de sa génération en Ligue 1. Pourtant, cette saison 2025-2026 a un goût amer. Pénalisé par des soucis physiques à répétition, l’Algérien n’a disputé que 16 rencontres sur les 23 possibles en championnat, pour un temps de jeu total de 975 minutes. Sa régularité a été freinée, comme l’illustrent les dernières difficultés rencontrées par Hicham Boudaoui, alors que Nice navigue désormais dans la seconde moitié du classement.

L’OM accélère sur Boudaoui, connexion Habib Beye

À 26 ans, Boudaoui souhaite relancer sa progression loin de l’Allianz Riviera. Africafoot affirme que le Niçois a décidé de quitter le club cet été. Son objectif ? Rejoindre un club plus ambitieux, capable de lui offrir la stabilité et la visibilité nécessaires pour franchir un nouveau cap. La volonté de quitter Nice cet été exprime avant tout un besoin de redynamiser une carrière déjà mise à l’épreuve par les blessures, mais toujours promesse d’un potentiel important.

L’OM n’a pas tardé à prendre position. Le club phocéen surveille de près Boudaoui, dont le profil colle parfaitement au projet marseillais de renouvellement au milieu. Un élément subtil renforce la piste : Boudaoui et le nouvel entraîneur de l’OM, Habib Beye, sont tous deux conseillés par la même agence, Classico. Ce facteur faciliterait des discussions déjà bien engagées, d’autant plus que Marseille cherche à densifier son entrejeu, évaluant même le profil de Boudaoui comme remplaçant de Højbjerg à l’OM.

Un joueur convoité, valeur et contrat

Sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’au 30 juin 2027, Boudaoui voit sa valeur marchande atteindre de nouveaux sommets malgré une année mitigée. Selon les évaluations récentes, sa cote s’élève désormais à près de 12 millions d’euros, alors qu’elle atteignait déjà 15 millions d’euros en juin 2025. Ce niveau reflète à la fois son expérience et l’intérêt de plusieurs clubs étrangers, comme le prouve l’offre refusée de Galatasaray lors du dernier mercato.

Sur le plan chiffré, Boudaoui affiche une saison de 19 apparitions toutes compétitions confondues — dont 16 en Ligue 1 — pour 1 but et 2 passes décisives. Il totalise 4 avertissements, preuve de son impact défensif, et a pris part à 43% des rencontres dans le onze de départ. Malgré un contexte difficile, sa contribution reste notable, avec une implication directe sur 10% des buts niçois, mettant en lumière un talent polyvalent au service du collectif.

Perspectives : une nouvelle dynamique à l’OM ?

Boudaoui va-t-il retrouver sa meilleure forme sous les couleurs marseillaises ? Son arrivée pourrait renforcer l’entrejeu phocéen alors que l’OM restructure son effectif, dans la foulée d’autres mouvements stratégiques du marché des transferts. Pour suivre l’actualité liée à la recomposition des clubs comme Marseille, le dossier Boudaoui illustre cette volonté de miser sur la technique, l’impact et l’envie d’un joueur déterminé à relever un nouveau défi en Ligue 1.

