Courtisé par Galatasaray et ciblé par deux clubs anglais ambitieux, le milieu de l’OGC Nice Hicham Boudaoui est aussi suivi par l’OM en vue de cet été. Entre propositions concrètes, refus stratégique et perspectives estivales, l’avenir du joueur algérien s’annonce bouillant sur le marché européen.

Le mercato a failli bouleverser le quotidien d’Hicham Boudaoui à l’OGC Nice. Cet hiver, Africafoot affirme que Galatasaray a dégainé la proposition la plus structurée lors des derniers jours du marché turc : prêt jusqu’à la fin de saison, prise en charge complète du salaire, et surtout option d’achat à 15 millions d’euros. Un schéma séduisant pour le joueur et le club, mais qui n’a finalement pas abouti à un accord.

L’ogre stambouliote n’était pas seul. En coulisses, Brighton et Watford ont aussi formulé leur intérêt auprès de Nice, témoignant de l’engouement que suscite le milieu formé au Paradou AC. Si les modalités anglaises sont restées confidentielles, la multiplication des offres souligne la cote grandissante du numéro 28 azuréen sur le marché du football. Pour aller plus loin sur son parcours en club, n’hésitez pas à consulter son historique niçois en détail.

Saison, valeur et performances : Boudaoui confirme son statut

Sur la pelouse, Boudaoui enchaîne les prestations solides. En Ligue 1, il affiche 15 matches joués cette saison pour un but et deux passes décisives. Actif à la récupération et précieux dans l’équilibre du jeu, il occupe désormais une place centrale dans le dispositif niçois et ne cesse de progresser à l’international suite à ses performances lors de la CAN 2025.

La montée en puissance et l’intérêt de l’OM qui en découle aujourd’hui est logique : sa valeur marchande a bondi, atteignant aujourd’hui 12 millions d’euros avec une projection qui tutoie les 15 millions à court terme selon certaines tendances du marché. À 26 ans, il totalise 31 sélections avec l’Algérie, consolidant son image de joueur complet. Les observateurs n’hésitent d’ailleurs plus à l’évoquer comme une option possible dans le viseur des ténors européens, à l’image de cet article évoquant son intérêt pour d’autres grands clubs français.

OGC Nice : lutte pour le maintien et état des lieux avant Lorient

Après un hiver agité sur le plan des transferts, l’OGC Nice se concentre désormais sur l’opération maintien. Actuellement 14e de Ligue 1 avec seulement 23 points, la tension reste palpable sur la Côte d’Azur avant un duel décisif face à Lorient. Chaque point compte dans ce sprint final, et Boudaoui s’affirme comme un pilier au sein d’un effectif en reconstruction.

La direction niçoise, tout en repoussant les assauts turcs et anglais, doit jongler entre objectifs sportifs et valorisation future de son actif majeur. L’hypothèse d’un transfert cet été ressurgira immanquablement en cas d’offres alignées sur ses nouvelles ambitions. L’OM s’est récemment positionné pour recruter le Niçois mais il ne sera pas seul. Pour suivre en continu l’évolution du dossier et l’état de forme du club rouge et noir, rendez-vous sur les pages dédiées à l’actualité du mercato niçois.

La prochaine échéance s’annonce décisive pour sceller l’avenir du club… et peut-être celui de Boudaoui, dont l’attractivité ne fait que croître, aussi bien sur le terrain que dans les coulisses du mercato européen. Pour analyser en profondeur les dernières rumeurs venues d’Europe, un détour sur les tendances du marché actuel offre un éclairage complet.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France