OM : Le successeur de Pierre-Émile Højbjerg trouvé… à Nice ?

Le mercato d’été s’annonce déjà bouillant du côté de l’Olympique de Marseille. Alors que l’avenir de Pierre-Émile Højbjerg semble de plus en plus flou, les dirigeants marseillais auraient déjà identifié son possible successeur : Hicham Boudaoui, le milieu de l’OGC Nice.

Boudaoui dans le viseur de l’OM

À 26 ans, Hicham Boudaoui termine sa septième saison sous les couleurs niçoises. Arrivé en 2019 en provenance du Paradou AC, l’international algérien s’est imposé comme un élément fiable du milieu azuréen.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, il sera à un an d’une situation délicate dès l’été 2026. Pour éviter un départ libre, Nice pourrait donc être tenté de le vendre. Estimé à environ 12 millions d’euros, Boudaoui représente une opportunité intéressante sur le marché.

Et selon Média Foot, l’OM étudie sérieusement le dossier.

Højbjerg, la fin d’un cycle ?

Toujours titulaire cette saison, Pierre-Émile Højbjerg traverse pourtant une période contrastée à Marseille. Son statut de cadre du vestiaire lui assure encore une place de choix… mais pour combien de temps ?

Avec l’arrivée d’Habib Beye sur le banc, les cartes pourraient être rebattues. Nouveau coach, nouvelles exigences, nouvelle hiérarchie.

Et Højbjerg présente plusieurs éléments qui interrogent :

Un gros salaire dans une période où l’OM cherche à maîtriser ses finances

dans une période où l’OM cherche à maîtriser ses finances Un rendement jugé irrégulier

Un intérêt marqué de clubs européens, dont la Juventus FC l’hiver dernier

Autant de signaux qui laissent penser que le Danois pourrait ne pas faire de vieux os sur la Canebière.

Le facteur Classico

Un élément clé pourrait accélérer les choses : l’agence Classico.

Avec l’arrivée d’Habib Beye, les portes de l’OM se seraient ouvertes en grand pour cette agence influente… qui gère également les intérêts d’Hicham Boudaoui.

Un détail loin d’être anodin dans les coulisses d’un transfert.

Un profil plus mobile, plus dynamique

Sportivement, Boudaoui offrirait un profil différent :

Plus mobile

Plus percutant dans la récupération

Plus à l’aise dans un pressing intense

Un joueur capable de s’intégrer dans un projet plus dynamique, potentiellement plus en phase avec les idées d’Habib Beye.

Un été décisif pour l’OM

Entre rééquilibrage financier, refonte du milieu de terrain et ambitions européennes, l’OM prépare un été stratégique.

La question est désormais claire :

👉 Boudaoui sera-t-il le nouveau patron du milieu marseillais ?

👉 Højbjerg fera-t-il ses valises pour relancer sa carrière ailleurs ?