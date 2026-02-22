Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

En vue prochain mercato estival, un jeune talent grec attire déjà les regards : l’OM et le Stade Rennais suivraient de près le profil prometteur de Konstantinos Karetsas.

Un jeune Grec fait déjà trembler la Ligue 1 à l’approche du prochain mercato d’été. Son nom : Konstantinos Karetsas. Selon Transferfeed, le talent de 18 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Genk, suscite l’intérêt des cadors européens… en plus de l’OM et du Stade Rennais.

Un profil qui fait rêver toute l’Europe

Karetsas n’est pas un joueur comme les autres : 16 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues, 3 buts inscrits, et déjà 9 sélections avec 3 réalisations sous le maillot de sa sélection nationale. Capable de jouer milieu offensif ou ailier droit, il combine créativité, technique et sens du jeu, des qualités qui font tourner les têtes des recruteurs. Le joueur avait déjà été suivi de près l’été dernier par Mehdi Benatia, et aujourd’hui son profil attise l’appétit de clubs majeurs : le PSG, le Borussia Dortmund, Arsenal FC, Newcastle United, Manchester United et Real Madrid CF seraient déjà sur le coup.

L’OM et le Stade Rennais sur Karetsas

L’OM et le Stade Rennais, en Ligue 1, devront rivaliser d’arguments pour convaincre le jeune prodige. Entre promesse de temps de jeu et projet ambitieux, la bataille s’annonce féroce. Karetsas, déjà dans le viseur du PSG, pourrait bien faire basculer le mercato français vers un duel historique entre deux clubs déjà tendus au sujet du dossier Habib Beye, dont les adjoints ont été retenus en Bretagne cette semaine malgré son arrivée à Marseille.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

22/02 : Auxerre-Stade Rennais (23e journée de Ligue 1)

28/02 : Stade Rennais-Toulouse (24e journée de Ligue 1)

08/03 : Nice-Stade Rennais (25e journée de Ligue 1)

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)