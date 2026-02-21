À LA UNE DU 22 FéV 2026
[00:00]OL : Endrick et la sublime Gabriely succombent à la tendance du moment et enflamment la toile !
[23:02]PSG – FC Metz (3-0) : Paris fait le job et repasse devant le RC Lens, Dro déçoit
[22:41]ASSE – Laval (2-1) : Montanier évoque les points à améliorer, Stassin et son objectif
[22:26]OM : l’Arabie Saoudite en approche après le départ de Longoria ?
[21:57]ASSE – Laval (2-1) : des Verts séduisants grimpent à la 2e place
[21:36]FC Nantes : la magnifique déclaration de Chirivella aux Canaris
[21:18]OM : De Zerbi recalé par un club prestigieux à cause de Marseille !
[20:51]FC Barcelone Mercato : passé à Paris, il est est le futur Iñigo Martinez du Barça !
[20:30]Osasuna – Real Madrid (2-1) : Mbappé frustré, le FC Barcelone peut reprendre la tête de la Liga
[20:15]PSG – FC Metz : Luis Enrique fait un peu tourner face à Metz avec une grande première
OM : l’Arabie Saoudite en approche après le départ de Longoria ?

Par Raphaël Nouet - 21 Fév 2026, 22:26
💬 Commenter
Pablo Longoria lors du Classico.
La réorganisation de Frank McCourt à l’OM a relancé les spéculations concernant une vente prochaine à l’Arabie Saoudite.

Vous pensiez être débarrassés de la rumeur saoudienne concernant l’OM ? Raté ! Les dernières péripéties au sommet du club ont relancé les spéculations ! Mardi dernier, Frank McCourt est revenu exprès sur Marseille pour inciter Medhi Benatia à revenir sur sa démission. Il a conforté le responsable du football dans ses fonctions au moins jusqu’à la fin de la saison et a demandé à Pablo Longoria de se mettre en retrait, de ne se concentrer que sur le côté administratif. L’Espagnol a refusé et s’apprête à quitter le club. Et c’est là que ressurgit la rumeur saoudienne.

Prochaine étape : arrivée d’un actionnaire minoritaire cet été ?

Le compte X Zazoas, qui est depuis le début partie prenante de la rumeur saoudienne, a écrit : « La coïncidence parfaite avec la fin de mandat de l’ensemble du Directoire ne laisse aucune place au hasard. La fake embrouille Longoria/Benatia n’a été qu’un prétexte orchestré pour l’exfiltrer avant l’arrivée officielle des Saoudiens et couper un lien devenu trop lisible. Longoria a été exfiltré de l’OM à la suite d’une brouille grossièrement inventée qui a servi à l’écarter avant l’arrivée officielle des saoudiens afin d’éviter que les supporters n’établissent un lien direct entre Longoria et ceux qui l’ont installé à la tête du club. Comment l’annonce pourrait être mise en scène ? Scénario probable : montée progressive au capital, promesses d’investissements structurants (centre d’entraînement, stade, ambition européenne), mise en retrait de Longoria, communication floue sur la « restructuration stratégique » et, à l’été 2026, annonce d’une entrée minoritaire d’un consortium (avec Saadé) ».

Zazoas assure que l’Arabie Saoudite dirige l’OM depuis déjà plusieurs années, ce qui va dans le sens des « informations » de Thibaud Vézirian. Pour ce dernier, celle-ci a été conclue en 2021, le communiqué officiel était en « relecture ». Bien sûr, cela ne s’est jamais produit, Frank McCourt assurant qu’il comptait rester à la tête de l’OM pendant de nombreuses années. Mais à la moindre secousse, le serpent de mer ressurgit…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)
04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)
07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)
15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)
22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

