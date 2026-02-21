La réorganisation de Frank McCourt à l’OM a relancé les spéculations concernant une vente prochaine à l’Arabie Saoudite.

Vous pensiez être débarrassés de la rumeur saoudienne concernant l’OM ? Raté ! Les dernières péripéties au sommet du club ont relancé les spéculations ! Mardi dernier, Frank McCourt est revenu exprès sur Marseille pour inciter Medhi Benatia à revenir sur sa démission. Il a conforté le responsable du football dans ses fonctions au moins jusqu’à la fin de la saison et a demandé à Pablo Longoria de se mettre en retrait, de ne se concentrer que sur le côté administratif. L’Espagnol a refusé et s’apprête à quitter le club. Et c’est là que ressurgit la rumeur saoudienne.

Prochaine étape : arrivée d’un actionnaire minoritaire cet été ?

Le compte X Zazoas, qui est depuis le début partie prenante de la rumeur saoudienne, a écrit : « La coïncidence parfaite avec la fin de mandat de l’ensemble du Directoire ne laisse aucune place au hasard. La fake embrouille Longoria/Benatia n’a été qu’un prétexte orchestré pour l’exfiltrer avant l’arrivée officielle des Saoudiens et couper un lien devenu trop lisible. Longoria a été exfiltré de l’OM à la suite d’une brouille grossièrement inventée qui a servi à l’écarter avant l’arrivée officielle des saoudiens afin d’éviter que les supporters n’établissent un lien direct entre Longoria et ceux qui l’ont installé à la tête du club. Comment l’annonce pourrait être mise en scène ? Scénario probable : montée progressive au capital, promesses d’investissements structurants (centre d’entraînement, stade, ambition européenne), mise en retrait de Longoria, communication floue sur la « restructuration stratégique » et, à l’été 2026, annonce d’une entrée minoritaire d’un consortium (avec Saadé) ».

Zazoas assure que l’Arabie Saoudite dirige l’OM depuis déjà plusieurs années, ce qui va dans le sens des « informations » de Thibaud Vézirian. Pour ce dernier, celle-ci a été conclue en 2021, le communiqué officiel était en « relecture ». Bien sûr, cela ne s’est jamais produit, Frank McCourt assurant qu’il comptait rester à la tête de l’OM pendant de nombreuses années. Mais à la moindre secousse, le serpent de mer ressurgit…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France