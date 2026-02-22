Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Pour son premier match sur le banc du Stade Rennais, à Auxerre (15h), Franck Haise devrait démarrer avec une défense à 4.

Pour son tout premier match sur le banc du Stade Rennais FC, à Auxerre (15h), Franck Haise ne devrait pas faire dans la demi-mesure. Selon L’Équipe, le nouveau patron du SRFC aurait déjà tranché : ce sera une défense à quatre et un 4-2-3-1 bien assumé.

Un système clair pour poser sa patte

Exit les hésitations. Haise devrait aligner une ligne défensive composée de Mahamadou Nagida, Anthony Rouault, Lilian Brassier et Quentin Merlin. Une arrière-garde compacte, pensée pour sécuriser… mais aussi relancer proprement. Au milieu, le duo Valentin Rongier – Mahdi Camara aura la lourde tâche d’équilibrer l’équipe. Récupération, projection, agressivité : le cœur du jeu rennais devra imposer le tempo. Devant, ça promet du mouvement. Mousa Al-Tamari à droite, Arnaud Nordin à gauche, avec la recrue hivernale polonaise Sebastian Szymanski en meneur de jeu. Créativité, percussion et vitesse : Haise veut frapper fort d’entrée. Et pour conclure les actions ? Esteban Lepaul devrait être aligné en pointe.

Un message envoyé par Haise dès le premier match

Ce premier onze n’a rien d’anodin. En optant pour un 4-2-3-1 offensif mais structuré, Haise afficherait déjà ses intentions : solidité derrière, transitions rapides, et densité dans l’axe. À Auxerre, ce ne sera pas un simple match. Ce sera le début d’un projet. Et le premier indice d’une révolution tactique à Rennes. Le Stade Rennais change de visage. Reste à savoir si la greffe prendra dès cet après-midi.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

22/02 : Auxerre-Stade Rennais (23e journée de Ligue 1)

28/02 : Stade Rennais-Toulouse (24e journée de Ligue 1)

08/03 : Nice-Stade Rennais (25e journée de Ligue 1)

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)