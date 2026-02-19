Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : Gomes vers la MLS

Peu utilisé depuis le début de la saison, André Gomes devrait s’engager avec le Columbus Crew, selon L’Equipe. L’ancien Barcelonais touche un salaire estimé à 150.000€ brut mensuels qui ne correspond plus aux finances lilloises. Il est revenu dans le Nord en septembre 2024, après une bonne première saison (2022-23) mais son rendement n’a pas été aussi élevé.

OGC Nice : deux options pour remplacer Wahi ?

Prêté début janvier à l’OGC Nice par l’Eintracht Francfort, Elye Wahi avait très bien démarré son aventure azuréenne, avec trois buts lors de ses quatre premiers matches de Ligue 1. Mais l’ex-Montpelliérain a été victime dimanche à Lyon (2-0) d’une grosse entorse de la cheville droite et il va manquer « plusieurs semaines » de compétition. Pour le remplacer sur le front de l’attaque, Claude Puel envisage plusieurs options. L’Équipe rappelle que le seul n° 9 confirmé de l’effectif se nomme Kevin Carlos, acheté 6 M€ au FC Bâle l’été dernier et qui déçoit globalement depuis son arrivée.

En 26 matches toutes compétitions confondues, il n’a marqué que trois fois, soit autant que Wahi, et se montre assez emprunté techniquement, même s’il a quelques fulgurances, comme il l’a montré hier lors de l’entraînement ouvert au public. Surtout, il possède davantage un profil d’ancrage et de jeu dos au but que de prise de profondeur. Une autre solution pourrait venir de Zoumana Diallo, qui a évolué mercredi dernier avec le groupe élite à Poissy contre le PSG. Le joueur de 21 ans a été titularisé à deux reprises en Coupe, la première par Franck Haise en 32es de finale contre les Verts (2-1), juste avant la trêve hivernale, la deuxième par Claude Puel en 8es face à Montpellier (3-2).

AS Monaco : la DNA justifie l’exclusion de Golovin, le PNF enquête sur le partenariat avec le Congo

Le week-end dernier, lors de la victoire de l’ASM sur le FC Nantes, Aleksandr Golovin a vu rouge après avoir contesté un coup franc sifflé par l’arbitre. Dans son rapport hebdomadaire, la direction nationale de l’arbitrage a justifié les deux avertissements brandis à l’encontre du milieu russe : Les deux avertissements sont attendus car ils sanctionnent clairement des comportements manifestant une désapprobation en paroles et/ou en actes des décisions de l’arbitre. Conformément aux Lois du jeu, la direction de l’arbitrage rappelle que :

tout joueur, y compris les capitaines, qui manifeste sa désapprobation en paroles ou en actes doit être averti ;

seul le capitaine est autorisé à s’approcher de l’arbitre lors d’incidents majeurs ou à la suite d’une décision importante ;

tout joueur qui s’approche de l’arbitre sans y être autorisé doit être averti. »

Par ailleurs, L’Equipe annonce que le Parquet National Financier enquête sur le partenariat de l’ASM avec la République Démocratique du Congo à hauteur de 4,8 M€. Il y aurait un soupçon de corruption, un blanchiment d’argent et un détournement de fonds public.

SB29 : il y avait pénalty à Lille

Les Brestois ont réclamé, en vain, une main de Benjamin André sur la dernière action du match à Lille (1-1). Mais l’arbitre a préféré siffler une faute offensive de Pathé Mboup plutôt que la main du milieu des Dogues. La DNA, qui a revu l’action, estime qu’il y a eu erreur : « Les images montrent que l’attaquant brestois Pathé Mboup gagne sa position dans le duel de manière régulière. Son engagement est maîtrisé et aucun geste fautif ne peut être retenu à son encontre : la faute offensive sifflée n’est donc pas caractérisée. En revanche, au moment du contact avec le ballon, le bras du Lillois Benjamin André augmente artificiellement la surface couverte par le corps de ce dernier, le contact préalable du ballon avec le flanc de son corps n’étant pas un élément suffisant pour rendre non sanctionnable ce geste du Lillois. Par conséquent, l’assistance vidéo aurait dû prolonger l’analyse de la phase et recommander un visionnage en bord de terrain. Un pénalty était attendu pour sanctionner ce contact du ballon avec le bras, conformément à la Loi 12 ».

Stade Rennais : un renfort en plus pour Haise

Intronisé hier sur le banc du Stade Rennais, Franck Haise a fait part de ses ambitions européennes pour la fin de la saison. En plus de Johann Ramaré et Lilian Nalis, François Rauzy affirme que son staff enregistre le renfort de Pierre-Alexandre Lelievre, qui était jusqu’ici l’adjoint de Sébastien Tambouret sur le groupe Pro 2. Que du bonus pour le nouveau coach des Rouge et Noir, en déplacement à Auxerre ce dimanche (15h).

En plus de Johann Ramaré et Lilian Nalis, le staff de Franck Haise enregistre le renfort de Pierre-Alexandre Lelievre, qui était jusqu’ici l’adjoint de Sébastien Tambouret sur le groupe Pro 2. — François Rauzy (@RauzyFrancois) February 18, 2026

OL : les Gones dans une embuscade à Strasbourg ?

Invincible depuis 13 matches, l’OL se déplace à la Meinau pour affronter le RC Strasbourg en clôture de la 23e journée de Ligue 1 (dimanche, 20h45). Pour cette rencontre, les Gones peuvent s’attendre à un accueil salé en Alsace. « Cela n’a pas été évoqué ces derniers jours mais il s’est crée un vrai antagonisme entre le Racing et l’OL depuis quelques mois. Le match de dimanche promet d’être chaud. Ça va chambrer et ça va friter », estime le journaliste de L’Équipe Cyril Olivès-Berthet.

Cela n’a pas été évoqué ces derniers jours mais il s’est crée un vrai antagonisme entre le Racing et l’OL depuis quelques mois. Le match de dimanche promet d’être chaud. Ca va chambrer et ca va friter. — Cyril Olivès-Berthet (@CyrilOlives) February 18, 2026

SCO Angers : Dujeux sur le départ ?

Bien que sous contrat jusqu’en 2027 et bien parti pour mener le SCO au maintien, Alexandre Dujeux pourrait quitter son poste d’entraîneur à la fin de la saison. Ouest-France explique que le technicien ne s’y retrouverait pas avec la politique du club, qui impose de vendre chaque année les deux ou trois meilleurs joueurs pour renflouer les caisses.

AJ Auxerre : pas de jaune pour Sinayoko !

La Commission de Discipline de la LFP a retiré le carton jaune infligé à Lassine Sinayoko lors du match face à Metz suite à l’appel de l’AJ Auxerre.

🚨🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗢𝗡 𝗝𝗔𝗨𝗡𝗘 🟨 𝗥𝗘𝗧𝗜𝗥𝗘́ 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔𝗦𝗦𝗜𝗡𝗘 𝗦𝗜𝗡𝗔𝗬𝗢𝗞𝗢 🇲🇱 ! 💙🤍



La Commission de Discipline de la LFP a retiré le carton jaune infligé à Lassine Sinayoko lors du match face à Metz suite à l'appel de l'AJ Auxerre. ⚖️ pic.twitter.com/yozOHPdWVm — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) February 18, 2026

FC Lorient : un nouveau DG arrive de Rennes

Ouest-France annonce qu’il y aura du changement dans l’organigramme lorientais à la fin de la saison. Le Rennais Benoit Muller va remplacer l’actuel directeur général des Merlus, Arnaud Tanguy. Ce dernier avait fait son retour au FCL l’été dernier mais il est déjà sur le départ…