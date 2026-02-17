À LA UNE DU 17 FéV 2026
OGC Nice : le verdict est tombé pour Wahi, il est terrible !

Par Bastien Aubert - 17 Fév 2026, 08:00
💬 Commenter
Elye Wahi (OGC Nice)
L’OGC Nice vient d’encaisser un terrible coup dur : Elye Wahi, prêté cette saison pour se relancer sur la Côte d’Azur, sera absent plusieurs semaines après sa blessure survenue face à l’OL.

Le cauchemar s’est imposé d’entrée. Dès les premières minutes de la rencontre OL-Nice (2-0), Elye Wahi s’est écroulé sur le terrain, touché à la cheville. Le verdict est sans appel : le buteur de 23 ans, prêté par l’Eintracht Francfort, va devoir observer une période d’arrêt, estimée à plusieurs semaines. C’est un sérieux coup d’arrêt pour celui qui était arrivé avec l’ambition de se relancer rapidement dans le Sud.

Ce revers tombe au pire moment alors que le club niçois comptait sur son dynamisme et sa spontanéité devant. Un début de parcours déjà marqué par une belle efficacité, avec 3 buts en 6 match, et une place de titulaire quasi indiscutable, comme le montre le prêt officiel d’Elye Wahi à l’OGC Nice.

Le message fort du joueur aux supporters

Loin de se cacher derrière sa déception, Elye Wahi a pris la parole sur les réseaux sociaux, livrant un message empreint d’émotion et de détermination. Dans sa story Instagram, il a confié que les larmes versées étaient celles de la rage et de l’ambition, mesurant pleinement le coup d’arrêt infligé à son rêve niçois. Touché, mais lucide, il s’est excusé auprès des fans et promet de tout donner pour revenir le plus rapidement possible.

L’attaquant sait à quel point cette aventure niçoise peut compter dans sa carrière. Malgré la douleur, il s’affirme déjà comme un soutien de poids pour ses partenaires, bien décidé à continuer de jouer son rôle, même en dehors du terrain. Une solidarité précieuse pour l’OGC Nice, en pleine période charnière.

Un vrai défi pour l’attaque niçoise

L’impact de cette blessure va bien au-delà de l’aspect individuel. Avec un taux de contribution aux buts de 37,5% en Ligue 1 depuis son arrivée, Wahi s’était vite imposé comme une référence en attaque. Désormais, la formation sudiste devra se réorganiser sans ce véritable point d’ancrage devant, alors que le calendrier ne laisse aucun répit. Les cadres offensifs niçois sont attendus au tournant pour combler ce vide et maintenir l’élan du collectif.

Cette absence s’inscrit dans un contexte particulier, marqué par de défis déjà relevés par l’équipe et son nouvel entraîneur. Le groupe devra s’appuyer sur sa force collective pour traverser ce moment délicat. En coulisses, Wahi prépare déjà son retour, avec la même ambition et l’objectif de montrer qu’il reste l’un des jeunes talents les plus scrutés du championnat français. Pour suivre le détail de son parcours et de sa progression, rendez-vous sur son profil professionnel complet.

