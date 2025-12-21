OGC Nice Mercato : Haise a convaincu Wahi, mais un problème majeur se pose déjà

Au cœur du mercato, Elye Wahi suscite toutes les attentions. Après une saison blanche à Francfort, l’attaquant de 22 ans entrevoit un rebond possible à Nice, où l’attend un contexte prêt à le relancer. Entre volonté de revanche, retour d’hommes forts aux commandes et un coach qui croit en lui, le dossier Wahi cristallise déjà de nombreux enjeux.

Une saison difficile à Francfort : Wahi sur le fil

Le rêve allemand s’est transformé en parenthèse compliquée pour Wahi. Arrivé à l’Eintracht Francfort avec l’étiquette de nouveau phénomène, il n’a pas trouvé la faille cette saison, restant muet au tableau d’affichage. Un passage à vide qui a mis sa place dans le groupe en danger et fragilisé sa confiance, révélant toute la difficulté d’une intégration express à l’étranger.

Les attentes étaient élevées après une explosion remarquée en Ligue 1. Mais la Bundesliga, réputée pour offrir leur chance aux jeunes Français, n’a pas souri au natif de Courcouronnes. Les difficultés en Allemagne ont même abouti à des épisodes tendus, comme l’illustrent les tensions liant Elye Wahi à son coach du côté de Francfort.

Pourquoi l’OGC Nice mise sur Elye Wahi

En parallèle, l’OGC Nice traverse une période charnière : difficultés en attaque, changements à la tête du club et reconquête des ambitions. Les Aiglons cherchent ardemment une solution pour dynamiser un secteur offensif en panne, affichant une carence de buts préoccupante depuis le début de la saison.

L’option Wahi s’impose pour plusieurs raisons :

Un profil explosif, déjà confirmé en Ligue 1

L’envie farouche de rebondir après sa mésaventure allemande

Une valeur marchande restée attractive

La possibilité d’un prêt plutôt qu’un transfert définitif, bousculée par les contraintes financières imposées par INEOS

Du côté des supporters, les réactions sont déjà partagées entre espoir et scepticisme, à l’image des premiers retours après l’annonce des discussions, où les supporters niçois critiquent Elye Wahi.

Le rôle décisif de Franck Haise dans les discussions

L’une des clés du dossier tient à la relation tissée entre Franck Haise et Wahi. L’actuel coach niçois a connu l’attaquant lors de son passage marquant au RC Lens, où les deux hommes ont noué une belle complicité sportive.

Haise, déjà salué pour sa capacité à relancer de jeunes joueurs, œuvre dans l’ombre pour convaincre le buteur de relever le défi azuréen et de retrouver sa confiance. Cette dimension humaine, où l’écoute et le relationnel pèsent tout autant que l’aspect sportif, place Nice en pole sur ce dossier. Ces liens passés pourraient bien faire la différence, malgré l’intérêt d’autres équipes françaises et étrangères pour l’attaquant, en témoigne l’intérêt des clubs rivaux pour Elye Wahi.

Wahi et Nice, un deal vraiment pertinent ?

Même si Wahi se montre séduit par cette opportunité et aurait donné son accord, selon Foot Mercato, les négociations restent tendues avec Francfort. Nice privilégie un prêt, faute de marge pour un transfert sec, et les discussions concernent surtout la répartition du salaire du joueur, rédhibitoire sans partage avec le club allemand.

Mais derrière cette stratégie financière, la pertinence d’un tel deal interroge. En effet, comme le souligne le compte X @DTFootball_, l’attaque niçoise affiche des chiffres en berne, et Wahi traîne aussi son fardeau statistique : 38 occasions nettes manquées pour seulement 16 réalisations lors de son passage en France. Le défi sera autant dans l’efficacité retrouvée que dans le mental.

Malgré les doutes, l’opportunité d’un retour relance Wahi sur le devant de la scène, ouvrant la porte à un nouveau départ en Ligue 1 — comme c’est régulièrement évoqué autour du possible retour d’Elye Wahi en Ligue 1 cet hiver. Reste à transformer cette première phase d’accord en signature officielle, alors que la balle est dans le camp des dirigeants allemands et niçois.