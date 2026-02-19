À LA UNE DU 19 FéV 2026
[09:47]ASSE Mercato : un international marocain a signé en catimini chez les Verts !
[09:32]RC Lens : plus fort que l’IA, il annonce le RC Lens champion de France à 100% !
[09:16]OM : Beye prêt à commettre un crime de lèse-majesté avec Greenwood !
[08:48]FC Nantes – INFO BUT! : Chelle, une piste mort-née ?
[08:13]Stade Rennais : Haise a désamorcé une bombe à retardement dans le vestiaire, Blas relancé ?
[07:45]ASSE : Montanier lance 4 petits nouveaux avant Laval ! 
[07:19]OM : Benatia offre 3 premiers renforts à Beye !
[07:00]PSG : la date du retour de Dembélé connue, tensions avec un coéquipier ? 
[06:00]ASSE : Montanier a-t-il tous les ingrédients pour faire remonter les Verts en Ligue 1 ?
[05:00]OM : déclasser Longoria ou réintégrer Benatia, quelle a été la meilleure décision de McCourt ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : Haise a désamorcé une bombe à retardement dans le vestiaire, Blas relancé ?

Par Bastien Aubert - 19 Fév 2026, 08:13
💬 Commenter
Franck Haise (Stade Rennais)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

À peine arrivé sur le banc du Stade Rennais, Franck Haise a déminé lavec deux joueurs dans le vestiaire.

Franck Haise n’a pas perdu de temps pour remettre de l’ordre dans un vestiaire sous tension. Intronisé hier sur le banc du Stade Rennais, le technicien a rapidement ciblé les dossiers sensibles. Et le premier concernait Mahdi Camara.

Camara-Haise, la réconciliation

Les deux hommes avaient laissé planer un malaise l’été dernier. Lorsque Haise entraînait l’OGC Nice, il avait tenté de faire venir l’ancien milieu de terrain de l’ASSE. Finalement, Camara avait choisi le Stade Rennais, séduit par un meilleur salaire. S’en étaient suivis quelques échanges piquants par médias interposés. Mais cette fois, pas de rancœur. « Ça a tout de suite été très simple en se retrouvant », a confié Franck Haise à propos de Mahdi Camara. Les deux hommes se sont expliqués à la Piverdière et ont refermé le dossier. Une bombe à retardement désamorcée avant même d’exploser.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Blas, le grand gagnant ?

Autre chantier sensible : Ludovic Blas. Mis à l’écart dans la dynamique récente, l’ancien Nantais semblait avoir perdu du crédit sous l’ère Habib Beye. Mais l’image aperçue à l’entraînement a fait parler : une franche accolade entre Haise et Ludovic Blas. Simple politesse ou vrai signal sportif ? Haise a toujours apprécié les profils techniques capables de faire la différence entre les lignes. L’ancien crack du FC Nantes coche ces cases. À l’approche du déplacement ce dimanche à Auxerre, l’hypothèse d’un retour dans le onze du Stade Rennais prend donc forcément de l’épaisseur.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot