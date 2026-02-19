À peine arrivé sur le banc du Stade Rennais, Franck Haise a déminé lavec deux joueurs dans le vestiaire.

Franck Haise n’a pas perdu de temps pour remettre de l’ordre dans un vestiaire sous tension. Intronisé hier sur le banc du Stade Rennais, le technicien a rapidement ciblé les dossiers sensibles. Et le premier concernait Mahdi Camara.

Camara-Haise, la réconciliation

Les deux hommes avaient laissé planer un malaise l’été dernier. Lorsque Haise entraînait l’OGC Nice, il avait tenté de faire venir l’ancien milieu de terrain de l’ASSE. Finalement, Camara avait choisi le Stade Rennais, séduit par un meilleur salaire. S’en étaient suivis quelques échanges piquants par médias interposés. Mais cette fois, pas de rancœur. « Ça a tout de suite été très simple en se retrouvant », a confié Franck Haise à propos de Mahdi Camara. Les deux hommes se sont expliqués à la Piverdière et ont refermé le dossier. Une bombe à retardement désamorcée avant même d’exploser.

Blas, le grand gagnant ?

Autre chantier sensible : Ludovic Blas. Mis à l’écart dans la dynamique récente, l’ancien Nantais semblait avoir perdu du crédit sous l’ère Habib Beye. Mais l’image aperçue à l’entraînement a fait parler : une franche accolade entre Haise et Ludovic Blas. Simple politesse ou vrai signal sportif ? Haise a toujours apprécié les profils techniques capables de faire la différence entre les lignes. L’ancien crack du FC Nantes coche ces cases. À l’approche du déplacement ce dimanche à Auxerre, l’hypothèse d’un retour dans le onze du Stade Rennais prend donc forcément de l’épaisseur.