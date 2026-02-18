Stade Rennais : c’est officiel, Franck Haise déjà aux commandes !

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

La conciliation entre le Stade Rennais et Habib Beye devant la commission juridique de la LFP n’a rien donné ce mardi.

Pendant que le dossier Habib Beye traîne à l’OM, les dirigeants du Stade Rennais, eux, n’ont pas perdu de temps. Au Roazhon Park, l’après-Beye est déjà lancé. Sans surprise, c’est Frank Haise (54 ans) qui va prendre les rênes de l’équipe.

Libre depuis son départ de OGC Nice, le technicien français a déjà enfilé le survêtement : selon RMC Sport, il a dirigé ce mercredi matin sa toute première séance d’entraînement. Un signal fort envoyé au vestiaire comme aux supporters.

Comme annoncé ces derniers jours, l’officialisation de sa signature est attendue dans la journée. Rennes tourne donc la page sans attendre, avec l’ambition claire de relancer une dynamique sportive qui s’était grippée.