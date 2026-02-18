À LA UNE DU 18 FéV 2026
[17:11]OM : c’est fini pour Longoria, bientôt concurrent de Benatia ?
[16:58]LOSC : Genesio fait une Luis Enrique (PSG) et évoque son avenir
[16:34]Real Madrid : la FIFA réagit à la polémique raciste, Mbappé appelé à témoigner ?
[16:14]FC Barcelone : Lionel Messi s’invite dans la campagne présidentielle !
[15:45]OM : feu vert pour Beye, sur le banc vendredi à Brest !
[15:30]AS Monaco – PSG (2-3) : Riolo et Ménès fracassent les Parisiens malgré la victoire !
[15:00]ASSE : Montanier a déjà donné 3 leçons tactiques à Horneland
[14:40]OM Mercato : l’IA a trouvé le futur club de Greenwood, le FC Barcelone s’étrangle !
[14:20]FC Barcelone Mercato : un premier transfert inattendu cet été ?
[14:00]ASSE, OM, FC Nantes, RC Lens : un Vert dans l’âme porte la voix de tous les supporters pour faire plier le gouvernement !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : c’est officiel, Franck Haise déjà aux commandes !

Par Bastien Aubert - 18 Fév 2026, 12:46
💬 Commenter
Franck Haise
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

La conciliation entre le Stade Rennais et Habib Beye devant la commission juridique de la LFP n’a rien donné ce mardi. 

Pendant que le dossier Habib Beye traîne à l’OM, les dirigeants du Stade Rennais, eux, n’ont pas perdu de temps. Au Roazhon Park, l’après-Beye est déjà lancé. Sans surprise, c’est Frank Haise (54 ans) qui va prendre les rênes de l’équipe. 

Libre depuis son départ de OGC Nice, le technicien français a déjà enfilé le survêtement : selon RMC Sport, il a dirigé ce mercredi matin sa toute première séance d’entraînement. Un signal fort envoyé au vestiaire comme aux supporters.

Comme annoncé ces derniers jours, l’officialisation de sa signature est attendue dans la journée. Rennes tourne donc la page sans attendre, avec l’ambition claire de relancer une dynamique sportive qui s’était grippée.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot