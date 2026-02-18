Franck Haise a tenu sa première conférence de presse depuis son retour au Stade Rennais au poste d’entraîneur. Et il vise clairement l’Europe pour cette fin de saison.

Le Stade Rennais a décidé, ce mercredi, d’en finir avec son bras de fer avec Habib Beye. Car il y a un déplacement à Auxerre à préparer. Le SRFC a donc officialisé le licenciement de son ancien coach et l’arrivée de Franck Haise pour le remplacer. Ancien de la maison, lui qui a été à la formation de 2006 à 2012, le technicien a tenu sa première conférence de presse. Entre émotion et ambition, il a confié avoir eu du mal à reconnaître La Piverdière et annoncé que l’objectif pour la fin de saison était le même que celui fixé à son prédécesseur : une qualification européenne.

« Ambitionner de jouer l’Europe »

« Il y a des évidences qui paraissent, mais qui ne se font pas. Pour X raisons, les conditions n’étaient pas réunies (pour qu’il entraîne Rennes avant aujourd’hui). Là, elles étaient réunies, car j’étais libre et que c’était le choix du club. Il n’y a pas beaucoup de clubs qui m’auraient fait sortir de ma coupure. Là, c’était une évidence. Les bases sont énormes, que ce soit l’effectif, la structure du club, les infrastructures. Je n’étais pas repassé à la Piverdière (centre d’entraînement et de formation) depuis des années, et j’ai eu du mal à trouver des repères. C’est un club qui a continué à avancer et à très, très bien avancer. C’est aussi un peu pour ça que j’ai accepté. »

« Avec le staff, ceux qui étaient déjà là et ceux qui arrivent, je vais essayer d’accompagner au mieux les joueurs. C’est ce que je leur ai dit. Il n’existe pas de magicien. Il y a des volontés, de l’énergie, des convictions et sa façon d’être. Je vais essayer d’être moi-même et de faire en sorte que chacun puisse s’exprimer dans l’équipe. Je le répète, la réussite ne sera collective. Elle ne peut être l’œuvre d’un seul homme. La pression dans un club de Ligue 1 comme le Stade Rennais, elle est logique, elle est légitime, c’est celle d’ambitionner de jouer l’Europe. Ça fait partie du jeu. »

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais

22/02 : Auxerre-Stade Rennais (23e journée de Ligue 1)

28/02 : Stade Rennais-Toulouse (24e journée de Ligue 1)

08/03 : Nice-Stade Rennais (25e journée de Ligue 1)

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)