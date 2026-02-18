À LA UNE DU 18 FéV 2026
[17:11]OM : c’est fini pour Longoria, bientôt concurrent de Benatia ?
[16:58]LOSC : Genesio fait une Luis Enrique (PSG) et évoque son avenir
[16:34]Real Madrid : la FIFA réagit à la polémique raciste, Mbappé appelé à témoigner ?
[16:14]FC Barcelone : Lionel Messi s’invite dans la campagne présidentielle !
[15:45]OM : feu vert pour Beye, sur le banc vendredi à Brest !
[15:30]AS Monaco – PSG (2-3) : Riolo et Ménès fracassent les Parisiens malgré la victoire !
[15:00]ASSE : Montanier a déjà donné 3 leçons tactiques à Horneland
[14:40]OM Mercato : l’IA a trouvé le futur club de Greenwood, le FC Barcelone s’étrangle !
[14:20]FC Barcelone Mercato : un premier transfert inattendu cet été ?
[14:00]ASSE, OM, FC Nantes, RC Lens : un Vert dans l’âme porte la voix de tous les supporters pour faire plier le gouvernement !
Stade Rennais : les premiers mots de Franck Haise

Par Bastien Aubert - 18 Fév 2026, 13:19
Franck Haise
Le Stade Rennais tient son nouvel homme fort. Franck Haise a officiellement signé jusqu’en 2027, accompagné de ses deux adjoints historiques connus à Lens et à Nice : Johann Ramaré, enfant du club, et Lilian Nalis. 

À peine arrivé, Franck Haise s’est immédiatement mis au travail au Stade Rennais, dirigeant sa première séance ce mercredi matin en vue du déplacement à Auxerre dimanche 22 février (15 h). Sa présentation officielle aux médias est prévue à 16h.

Mais au-delà du timing serré, c’est l’émotion qui dominait dans les premiers mots du nouveau coach rennais. “Lorsque j’ai reçu mes équipements ce mercredi matin, ça m’a replongé 20 ans en arrière, lorsque Patrick Rampillon m’avait fait venir”, a confié Haise, visiblement touché par ce retour aux sources. Un clin d’œil fort à son passé dans la maison rouge et noire.

« C’est une joie de retrouver le Stade Rennais, un vrai plaisir d’arriver dans un si beau club. L’effectif présente beaucoup de qualités, on l’a vu contre Paris où l’équipe a montré du cœur, beaucoup d’énergie. C’est une chance de faire partie de ce projet », a-t-il déclaré sur le site officiel du Stade Rennais. Le message est clair : Haise arrive avec enthousiasme, ambition et une vraie connexion affective avec le club. Rennes mise sur un technicien structuré, capable d’installer une identité forte et durable. Et au vu de ses premiers mots, l’histoire ressemble déjà à un rendez-vous manqué… enfin réparé.

