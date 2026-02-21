Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

À peine arrivé sur le banc du Stade Rennais, Franck Haise cible une recrue qui plaît aussi beaucoup au LOSC de Bruno Genesio.

Franck Haise n’a pad perdu de temps pour poser sa patte au Stade Rennais. Si le nouveau coach débutera son nouveau mandat chez les Rouge et Noir demain à Auxerre (15h), le prochain mercato semble déjà dans sa tête. Selon MediaFoot, Rennes vise ainsi Marvin Elimbi pour renforcer sa défense cet été.

Elimbi plaît au Stade Rennais

Poussé vers la sortie par le RC Strasbourg après des débuts compliqués, le défenseur central de 23 ans a relancé sa carrière au Portugal en 2024. Sous les couleurs du Gil Vicente FC, le Camerounais a changé de dimension. Puissance, impact, rigueur tactique : Elimbi s’est imposé comme le patron de l’axe. Les chiffres parlent pour lui. Titulaire à 20 reprises sur 22 journées, il est un rouage essentiel de l’excellente saison 2025-2026 de Gil Vicente, actuellement 4e derrière FC Porto, Sporting CP et SL Benfica.

Le LOSC déjà positionné

Problème pour le Stade Rennais, il n’est pas le seul club français sur le dossier Elimbi : le LOSC est également positionné. Bruno Genesio apprécie son potentiel et son vécu à l’étranger, symbole d’un joueur qui a su rebondir après un échec initial en Ligue 1. Il est encore trop tôt pour parler d’offre formelle. Si aucun club n’a dégainé officiellement, le nom d’Elimbi est bien coché dans les cellules de recrutement des deux camps. Le mercato estival a déjà commencé.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

22/02 : Auxerre-Stade Rennais (23e journée de Ligue 1)

28/02 : Stade Rennais-Toulouse (24e journée de Ligue 1)

08/03 : Nice-Stade Rennais (25e journée de Ligue 1)

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)