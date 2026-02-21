Le Stade Rennais finira-t-il européen avec Franck Haise ?

Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat autour de la nomination de Franck Haise sur le banc du Stade Rennais.

« Haise a toutes les cartes en main »

« À mes yeux, Franck Haise a toutes les cartes en main pour qualifier le Stade Rennais en coupe d’Europe en fin de saison. Rennes est 6e, déjà installé dans le premier wagon, et l’arrivée de l’ancien coach du RC Lens en remplacement d’Habib Beye peut agir comme un véritable électrochoc positif. On parle d’un technicien capable d’apporter une identité claire, une rigueur tactique et surtout une vraie cohérence collective, des ingrédients essentiels dans le sprint final surtout qu’il connaît déjà bien le club.

Le contexte est aussi particulièrement favorable : le Stade Rennais reste sur un succès probant face au grand PSG (3-1), preuve qu’il possède déjà la qualité et le caractère pour rivaliser avec les meilleurs. Avec Haise, cette base peut être structurée, optimisée et rendue plus constante. S’il parvient à installer rapidement ses principes et à renforcer la confiance née de cette victoire référence, le Normand a largement les moyens de s’inviter à la table européenne avec le SRFC. »

Bastien AUBERT

« Oui mais il l’aurait été avec Beye »

« La saison du Stade Rennais rend difficile l’estimation de sa place finale en championnat puisque l’équipe a alterné les périodes de mauvais et de très bons résultats. Mais je trouve que même quand elle n’était pas au mieux, elle a un potentiel qui en fait un européen en puissance à la fin de la saison. Déjà, elle a l’un des meilleurs milieux de L1 avec Valentin Rongier, Mahdi Camara et Djaoui Cissé. En défense, c’est pas mal non plus avec Jérémy Jacquet qui en impose à chaque match. Et devant, les jours où ça tourne en leur faveur, Estéban Lepaul et Breel Embolo font mal à l’adversaire.

Alors, d’accord, le courant ne passait pas avec Habib Beye. Mais malgré cela, le SRFC est bien placé. On peut donc se dire qu’avec Franck Haise, ça va être encore meilleur. En outre, si les places pour la Champions League semblent déjà réservées au RC Lens, au PSG, à l’OL et à l’OM, celles pour l’Europa League et la League Conférence ne sont pas jouées d’avance. Lille est en chute libre, Strasbourg ne sait pas trop où il va, l’AS Monaco revient mais a pris du retard… Je pense que le Stade Rennais pourrait finir à la 5e place. »

Raphaël NOUET

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

22/02 : Auxerre-Stade Rennais (23e journée de Ligue 1)

28/02 : Stade Rennais-Toulouse (24e journée de Ligue 1)

08/03 : Nice-Stade Rennais (25e journée de Ligue 1)

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)