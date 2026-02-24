La grande première de Franck Haise sur le banc du Stade Rennais a été une franche réussite à Auxerre (3-0). Analyse.

Un Stade Rennais plus vertical et plus clinique

Franck Haise n’a pas traîné pour marquer son empreinte sur le banc du Stade Rennais. Dès son premier match officiel à Auxerre (3-0), l’ancien coach du RC Lens a imposé sa patte : un jeu vertical, efficace et parfaitement coordonné. Comme le souligne Sébastien Denis de Foot Mercato : « Ce Stade Rennais version Franck Haise est clinique et diablement efficace. Maîtrise technique et tactique, c’est beau. Après, l’AJ Auxerre est assez faible quand même. Mais ça reste prometteur et a des années-lumière des bouillies proposées il y a peu. » Les projections sont rapides, les espaces exploités à la perfection, et les dépassements de fonction se font toujours au bon moment. Avec un groupe qui suit son entraîneur, le changement est flagrant par rapport à l’ère Habib Beye.

Une équipe moins dépendante des pistons

L’une des grandes forces de cette première sortie d’Haise sur le banc du SRFC est la liberté qu’a offerte le système en 4-2-3-1 aux joueurs du Stade Rennais. Comme l’analyse Walid Acherchour : « Le système en 4/2/3/1 de Rennes te rend tellement moins responsable de tes pistons. Le danger vient de partout, tout le monde est à son poste. C’est beaucoup moins immobile avec Embolo/LePaul avec des profils différents qui arrivent lancés. Ça change la vie. » Les pistons, jadis moteurs essentiels du jeu rennais avec Beye, ne sont plus les seuls à créer le danger. La verticalité, la rotation des profils et la capacité de projection collective transforment l’équipe en une machine offensive complète et difficile à anticiper pour les adversaires. Sans compter la vitesse d’exécution des attaquants et de l’invité Mahdi Camara dans la zone de vérité. Une réussite.

Une défense à 4 et un premier clean-sheet

Franck Haise a également stabilisé la défense dès son premier match. Là où Beye peinait à trouver un équilibre défensif en tâtonnant tout le temps au gré de ses envies et des blessures, le Stade Rennais a réussi un clean-sheet et inscrit trois buts en une mi-temps, avant de gérer le reste du match tranquillement. Une organisation solide, un pressing cohérent et des transitions rapides ont permis à Rennes de dérouler avec maîtrise et efficacité. Avant de recevoir Toulouse samedi à 17h au Roazhon Park, l’optimiste est de mise : ce Stade Rennais semble prêt à allier spectacle, verticalité et solidité, posant les bases d’une fin de saison ambitieuse. L’OM de Beye peut trembler…