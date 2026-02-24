À peine arrivé sur le banc du Stade Renais, Franck Haise voit déjà une sale affaire frapper le club breton.

À peine arrivé, déjà sous tension. Le nouvel entraîneur du Stade Rennais, Franck Haise, voit une affaire extra-sportive ternir l’actualité du club breton. Et cette fois, ce n’est pas une question de tactique ou de mercato. Dans la nuit de samedi à dimanche, à quelques heures de la victoire du SRFC à Auxerre (3-0), Ouest-France rapporte qu’une bagarre a éclaté aux abords d’un bar situé Mail François-Mitterrand, à Rennes.

Une policière blessée, trois jours d’ITT

Les forces de l’ordre interviennent pour disperser le groupe et procéder à des contrôles d’identité. C’est à ce moment-là qu’une policière de 45 ans est violemment agressée par un homme fortement alcoolisé. L’individu, âgé d’une quarantaine d’années, est identifié comme un ancien footballeur professionnel. Selon France 3 Bretagne, il s’agirait d’un ancien joueur formé au Stade Rennais et passé par SM Caen. Son identité n’a pas été rendue publique. Toujours d’après France 3 Bretagne, l’intervention a été musclée. L’homme a été maîtrisé avec difficulté, avec l’aide des agents de sécurité de l’établissement. La policière agressée a perdu connaissance lors de son transport au CHU de Rennes. Elle s’en sort avec trois jours d’Incapacité Temporaire de Travail. Selon Ouest-France, elle souffre d’une double fracture du nez et d’une entorse au pouce. Des blessures lourdes. Et une image forcément écornée.

« L’alcool n’excuse pas tout »

Ivre au moment des faits, l’ancien joueur — au casier judiciaire vierge — affirme ne garder aucun souvenir de la scène. Mais il ne conteste pas les faits. À la barre, cité par le média local, il a déclaré : « Du fond du cœur je suis désolée, en aucun cas je n’aurais voulu vous faire du mal, l’alcool n’excuse pas tout. » La policière a accepté les excuses. Le tribunal, lui, a tranché. Placée en garde à vue puis sous contrôle judiciaire, l’affaire a été jugée en comparution immédiate ce lundi. Verdict : six mois de prison ferme sous bracelet électronique et six mois avec sursis. Un épisode judiciaire lourd, qui intervient au moment où Haise tente d’installer une nouvelle dynamique sportive au Stade Rennais. Sur le terrain, le projet démarre. En dehors, le club doit déjà gérer une onde de choc. Le timing est cruel.

