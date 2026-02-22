Stade Rennais : Franck Haise démarre très fort et menace Habib Beye (OM) !

Le Stade Rennais a frappé un grand coup ce dimanche en allant s’imposer à Auxerre (3-0) pour la première de Franck Haise sur le banc. Un succès qui permet au SRFC de revenir à 3 points de l’OM et de la 4e place.

Le Stade Rennais se porte vraiment mieux depuis le départ d’Habib Beye. Après son succès du week-end dernier contre le PSG (3-1), le club breton a enchaîné un deuxième succès de rang ce dimanche sur la pelouse d’Auxerre (3-0), qui s’enfonce dans la zone rouge. A la mi-temps, le Stade Rennais menait déjà 3-0.

Un doublé pour Camara, un bijou pour Lepaul

Mahdi Camara s’est offert un doublé et Esteban Lepaul a lui aussi fait trembler les filets bourguignons, sur un magnifique enchaînement personnel. Le joueur de 25 ans a contrôlé de la poitrine une remise de Szymanski avant de décocher une reprise de volée qui a fracassé la barre transversale de Leon pour finir sa course dans les filets. L’AJA n’a pas fait le poids et le SRFC a fait forte impression. Pour ses débuts, Franck Haise a misé sur un 4-2-3-1 avec Szymanski en 10, Nordin et El-Tamari sur les ailes, et Lepaul en pointe. Et son équipe a fait feu de tout bois tout en se montrant très solide autour de la charnière Rouault-Brassier, Samba étant peu mis à contribution.

Contraste saisissant entre les débuts de Beye à l’OM et ceux de Haise à Rennes

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Haise aura mieux géré ses débuts que son prédécesseur Habib Beye sur le banc de l’OM, battu vendredi soir à Brest (0-2). Avec ce succès à Auxerre, Rennes se replace à la 5e place de la Ligue 1 et revient à seulement 3 points de l’OM, où les Bretons se déplaceront lors de la dernière journée, le 16 mai prochain. Un OM qui pourrait compter 8 points de retard sur le 3e, l’OL, si les Gones s’imposent ce soir face à Strasbourg… Le destin a parfois le sens de l’ironie puisque pour sa grande première sur le banc de l’OM, Habib Beye a été rattrapé à Brest par une statistique qui réveille un vieux souvenir lié au Stade Rennais FC.Selon Stat Foot, Beye est ainsi devenu l’entraîneur le plus rapide à être mené par deux buts d’écart (29 minutes de jeu) pour ses débuts en compétition officielle avec l’OM depuis Jules Zvunka contre le Stade Rennais, le 24 février 1974 (24 minutes) ! Un parallèle lourd de symboles. Car quelques jours plus tôt, la rupture entre Beye et le Stade Rennais avait été particulièrement tendue. Un départ express, une séparation houleuse… et un contexte électrique qui tranche avec les débuts de Haise au SRFC.