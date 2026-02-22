Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Pocognoli fier de ses joueurs après Lens

Hier, l’ASM a réalisé un sacré exploit en allant s’imposer sur la pelouse du leader lensois (3-2). Les Asémistes étaient menés 2-0 à l’heure de jeu mais ils ont trouvé les ressources nécessaires pour inscrire trois buts en neuf minutes. C’est la première fois depuis le 24 septembre 2015 et un 3-2 à Montpellier que le club de la Principauté remonte un handicap de deux buts en Ligue 1. Sébastien Pocognoli était particulièrement heureux après la performance de son équipe : « Ce type de retour, on ne l’avait pas encore fait cette année. Avec deux buts d’écart, c’est encore plus remarquable. Si on reprend tout le contexte, avec le fait d’avoir joué en semaine, avec un groupe assez réduit, sortir une telle prestation est fantastique. Je suis très fier des joueurs qui sont entrés, de l’état d’esprit. Ça peut donner beaucoup de choses positives pour la suite. On a joué avec ce schéma à trois en s’étant entraîné une heure dessus vendredi, mais les joueurs ont su très bien l’intégrer. Lens était très bien en place aujourd’hui. J’ai eu cette situation à domicile avec l’Union Saint-Gilloise où on enchaînait les victoires et vient un moment où la série s’arrête subitement. J’avais la sensation que ça pouvait arriver ce soir. Je pense que le RC Lens va devoir défendre sa 1ere place, un statut qu’il peut revendiquer jusqu’au bout mais aujourd’hui on a fait ce qu’il fallait pour le faire douter ». « Il y a eu plusieurs matchs fondateurs, parfois des défaites. Aujourd’hui oui, c’est un scénario qui montre beaucoup de choses. C’est le meilleur team building. Des défaites qui ont fait mal nous ont aussi permis de forger ce caractère. J’ai toujours gardé ma ligne de conduite, de ne pas trop écouter ce qui se dit à l’extérieur car on sait ce qu’on fait à l’intérieur. Faire ce qu’on a fait chez le leader, dans ce stade, contre une équipe avec énormément de qualités, ça va nous apporter des ondes positives pour le match retour de Ligue des Champions à Paris. »

OGC Nice : 4 absents contre Lorient, Cho remplace Wahi

En conférence de presse, l’entraîneur du Gym, Claude Puel, a annoncé quatre forfaits pour la réception de Lorient dimanche. Elye Wahi, victime d’une grosse entorse le week-end dernier et indisponible plusieurs semaines, est le principal coup dur. Isaak Jansson, touché à un genou, sera également absent, de même que Youssouf Ndayishimiye et Mohamed Abdelmonem. Melvin Bard, en revanche, pourrait faire son retour dans le groupe. Pour remplacer Elye Wahi, blessé et absent plusieurs semaines, le coach du Gym devrait faire confiance à Mohamed-Ali Cho en pointe. Stéphane Moulin, qui l’a lancé à Angers, y croit dans L’Équipe : « Il a tout à fait les capacités pour le faire. C’est un garçon qui est quand même attiré par le but, avec un excellent pied gauche, plutôt adroit. Après, évidemment, ses qualités vont plus s’exprimer quand il y a des espaces devant lui. Car l’une de ses grandes qualités, c’est quand même la vitesse. »

FC Lorient : les Merlus arrivent en confiance à Nice

Le FC Lorient a vite digéré la défaite à Brest (0-2, le 7 février) – qui avait mis fin à sa série de neuf matches sans perdre en L1 (douze avec la Coupe) – en battant Angers (2-0, dimanche dernier), et va à Nice en confiance. Avec la volonté affirmée par le coach, Olivier Pantaloni, de « garder l’équilibre », acquis après l’assimilation du changement de système effectué l’été dernier après la montée (du 4-4-2 au 3-4-3). Et ce, grâce à « un énorme travail sur la rigueur défensive, le bloc et l’intensité », ayant permis au FCL d’encaisser trois fois moins de buts sur les onze dernières journées (8) que sur les onze premières (25).

Stade Rennais : 4 gagnants avec Haise

Si Franck Haise ne devrait pas apporter de révolution à Auxerre ce dimanche pour ses grands débuts sur le banc du Stade Rennais, certains hommes seraient déjà très heureux de l’avoir bu débarquer à la Piverdière cette semaine en remplacement d’Habib Beye. Selon le site Jeunes Footeux, tous les anciens qui l’ont côtoyé au RC Lens s’affirment même comme les grands gagnants de sa nomination sur le banc du SRFC : Brice Samba, Przemyslaw Frankowski, Arnaud Pouille et même Seko Fofana qui pourrait en profiter dès son retour de prêt au FC Porto.

Toulouse FC : Martinez Novell frustré après le PFC

Le point arraché hier face au Paris FC (1-1) ne permet pas à Toulouse de se relancer dans la première partie de tableau du classement où le club occupe ce matin la 9e place en attendant les résultats de Lorient (à Nice) et Angers (contre Lille), qui pourraient le doubler aujourd’hui. C’est le quatrième match consécutif en Ligue 1 sans succès pour les Toulousains, qui se déplacent à Rennes samedi prochain. « L’objectif était la victoire, aujourd’hui après le dernier match au Havre, il était important de récupérer notre mentalité, a confié après la rencontre Carles Martinez Novell. Je n’ai rien à dire de mauvais sur mon équipe. Elle a donné le meilleur. On a eu les occasions pour marquer mais le foot c’est comme ça. Après en seconde période, l’équipe a tout fait pour égaliser et le nul est mérité. »

FC Metz : les Grenats déjà condamnés en L2 ?

Si Benoit Tavenot continue de croire au maintien, la lourde défaite encaissée hier à Paris (0-3) pourrait sonner les glas des espoirs du FC Metz. Selon Stat Foot, le club lorrain est la 13e équipe à compter 13 points ou moins après 23 journées d’une saison de Ligue 1 (en comptant 3 points pour une victoire). Chacune des 12 précédentes ayant été directement reléguée en fin de saison.

RC Strasbourg : Emaghe seul absent face à l’OL ?

Le RC Strasbourg affrontera l’OL (20h45) avec un groupe quasi au complet dimanche : Ismaël Doukouré revient de suspension et Samuel Amo-Ameyaw est remis. Seule absence notable : l’attaquant Emanuel Emegha, toujours blessé à la cuisse.

LOSC : sept absents à Angers !

Sept joueurs seront absents sur blessure pour le périlleux déplacement du LOSC à Angers : Marc-Aurèle Caillard, Ousmane Touré, Alexsandro, Ethan Mbappé, Osame Sahraoui, Hamza Igamane et Thomas Meunier. Le latéral droit belge est néanmoins espéré pour la réception du FC Nantes dans huit jours.

Toulouse FC : les regrets de Restes

Hier, le TFC a décroché un nul tardif face au PFC (1-1) au Stadium. Les Violets n’ont égalisé qu’en toute fin de match mais leur gardien, Guillaume Restes, était quand même déçu du résultat après avoir vu son équipe dominer toute la partie : « Il y a évidemment des regrets. On a beaucoup frappé au but. Le gardien en face a fait un très gros match aussi, ça fait partie du jeu. On a eu de très belles occasions. Malheureusement, on prend un but sur une erreur collective. C’est ce sur quoi il va falloir travailler durant les prochains matchs, essayer de faire le moins d’erreurs possible pour ne pas encaisser ce genre de buts. Après, on est bien revenus, on a montré du caractère, c’est ce qu’il faut retenir. Prendre un but en concédant si peu d’occasions, évidemment c’est frustrant, c’est chiant, mais ça fait partie du jeu, comme je l’ai dit. Un gardien, dans des moments comme ça, se doit de faire l’arrêt. Je ne l’ai pas fait, ça fait partie de l’apprentissage de la saison. Je vais continuer à essayer d’être le plus performant possible, d’être décisif. Le but, c’est que la prochaine fois qu’il y a une attaque comme ça, je fasse l’arrêt pour maintenir l’équipe dans le match. Il faut continuer comme ça, rester costauds défensivement et faire le moins d’erreurs possible ».

RC Lens : Sage en déficit contre les cadors de L1

Si la défaite du RC Lens à domicile contre l’AS Monaco n’a rien de dramatique dans les faits (2-3), les statistiques laissent un sentiment plus mitigé. Selon Stat Foot, le Racing a concédé sa 1ère défaite à domicile en Ligue 1 depuis le 16 août 2025 contre l’OL (0-1) et a perdu des points après avoir mené au score en Ligue 1 pour la première fois cette saison. Le club artésien avait remporté ses 17 rencontres après avoir mené au score dans l’élite en 2025/26 avant son match contre Monaco. Plus inquiétant s’il veut continuer à tutoyer les sommets, le Racing a perdu perdu 4 de ses 7 matchs cette saison contre les clubs du Top 6 actuel (3 victoires). À surveiller de près vendredi prochain à Strasbourg (20h45).

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France