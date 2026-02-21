RC Lens – AS Monaco (2-3) : trois buts en dix minutes qui gâchent tout, les notes des Sang et Or

William Tertrin, au stade Bollaert-Delelis.

Ce samedi, le RC Lens avait l’occasion de mettre une énorme pression sur le PSG en recevant l’AS Monaco. Idéalement lancé avec un but d’Édouard dès la 3e minute, le RCL aurait pu rapidement corser l’addition mais l’ASM a été meilleure ensuite. En seconde période, Thauvin marquait contre le cours du jeu (56e) et plombait Monaco qui n’était vraiment pas verni. Enfin, jusque là… Tel un rouleau compresseur, le club de la Principauté a marqué trois buts en dix minutes pour retourner le match (62e, 70e, 72e), et on ne peut pas franchement dire que ça soit volé. Lens rate ici une énorme opportunité de s’envoler en tête. Découvrez nos tops, flops et notes côté lensois.

Les tops

SARR

Jusqu’au réveil monégasque, on aurait pu dire que toute la défense avait été impériale. Finalement, Sarr a été le meilleur des 3. Auteur de trois tirs de loin très dangereux, il pousse Köhn à l’arrêt sur le troisième, ce qui profite à Thauvin pour marquer le 2e but. On peut tout de même noter qu’il doit sûrement mieux faire sur le but de Balogun.

ÉDOUARD

Auteur de l’ouverture du score très tôt dans le match (3e), il catapulte le ballon au fond des filets après une bonne remise de Thomasson. À la 34e, c’est lui qui remis idéalement en une touche pour Bulatovic, dont la frappe enchaînée s’envole hors cadre. Remplacé par Abdallah Sima à la 63e.

Les flops

RISSER

Sous les yeux de Franck Raviot, entraîneur des gardiens de l’équipe de France, il avait pourtant très bien commencé avec une superbe parade à la 22e d’un geste réflexe sur la frappe puissante de Balogun à bout portant. Mais comme les autres, il a lui aussi sombré et n’a pas su se rendre décisif pour éviter la défaite. Coupable d’une faute de main sur le but de Balogun, il touche le ballon sur le lob de Fati au moment du 3e but. Mauvaise pub pour les Bleus…

BULATOVIC

Remplaçant de Sangaré ce soir, il est passé totalement à côté. Malgré des efforts à la récupération (5), il a eu beaucoup de mal. Il doit beaucoup mieux négocier la remise d’Édouard (34e), et plusieurs de ses passes ont mis ses coéquipiers en difficulté. Remplacé par Florian Sotoca à la 87e.

GANIOU

Il faisait pourtant un super match, mais a fini par tout gâcher. Sur le 2-1, il se fait complètement bouger par Balogun, même si Malang Sarr n’est pas impérial non plus. Il n’assure pas le coup sur l’action du troisième but lorsqu’il perd son duel avec Balogun, mais Celik fait également n’importe quoi et ne doit jamais venir le gêner, ce qui offre un boulevard à Fati. Le Bosnien mérite lui aussi d’être dans les flops de cette rencontre.

THAUVIN

À l’origine du centre sur le but d’Édouard, il marque aussi le 2-0 en étant très bien placé, mais il est loin d’avoir tout réussi. Il dribble trop près du but et met Édouard en grande difficulté, ce qui déclenche ensuite le réveil monégasque. Sur le 2-2, il est trop passif et surtout trop loin de Caio Henrique, qui a tout le temps de centrer pour la tête de Zakaria. Il a également très peu joué avec Abdulhamid sur sa droite.

SAINT-MAXIMIN

Lui aussi avait une grosse carte à jouer avec la blessure de Wesley Saïd, mais il a été très bien contenu par la défense monégasque. Il a fait ce qu’il a pu, et est passé tout proche d’une passe décisive pour Udol après un très bon travail sur le côté. Remplacé par Rayan Fofana à la 75e.

Les notes des Lensois

Risser (3) – Celik (3), Ganiou (3), Sarr (5) – Abdulhamid (4), Bulatovic (3), Thomasson (5), Udol (4) – Thauvin (4), Edouard (6), Saint-Maximin (4).