En interview, l’ancien Marseillais Robert Pires a donné quelques conseils à son ami Habib Beye pour que son aventure à l’OM se passe au mieux, sans retomber dans les mêmes travers qu’au Stade Rennais.

Ce jeudi, La Provence dévoile une interview de Robert Pires titrée « Faire confiance à Beye et lui laisser du temps ». L’ancien ailier, passé par l’OM entre 1998 et 2000, a connu Habib Beye lors de leur passage commun à Aston Villa en 2010-11. Une amitié est née, que les deux hommes continuent de cultiver. C’est donc avec beaucoup de bienveillance que le champion du monde 98 se permet de donner quelques petits conseils au nouvel entraîneur de l’OM. Ceux-ci portent notamment sur une meilleur communication avec ses joueurs, afin de s’éviter de se mettre à dos le vestiaire, comme cela s’est produit au Stade Rennais.

« Il doit parler aux joueurs, individualiser les discours »

« Il doit parler aux joueurs, individualiser les discours. Il doit avoir une équipe en place dans son esprit, une certaine ossature stable. Ceux qui ne vont pas jouer seront les plus durs à gérer. Il doit donc leur parler, peut-être même un peu plus qu’aux autres. Habib connaît le haut niveau grâce à ses expériences à l’OM ou à Newcastle, notamment. Chacun doit retrouver la confiance qui a disparu ces derniers temps. A Brest, personne ne voulait prendre le ballon ni ses responsabilités. J’ai vécu ça pendant six mois à l’OM. Il faut y faire face. Le prochain match est hyperexcitant : battre Lyon permettrait à l’OM d’être toujours dans la course et de revenir à deux points de son adversaire. »

« Les joueurs savent très bien qu’il leur reste deux objectifs : d’abord battre Lyon dimanche pour garder espoir dans la course au podium puis gagner la Coupe de France. Ils doivent se concentrer sur ces deux objectifs-là et ça repartira avec les supporters. Parce que ça se joue à peu de choses. Contre Strasbourg, l’OM a bien joué, gagne 2-0, mais la moindre défaillance sème le doute et ça fait 2-2 comme contre le Paris FC ou Toulouse. »

Le calendrier de fin de saison de l’OM

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France