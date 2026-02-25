Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

En stage à Marbella depuis lundi et jusqu’à vendredi, Habib Beye veut faire plus ample connaissance avec le groupe de l’OM.

Depuis lundi, Habib Beye conduit un stage de cohésion à Marbella avec l’effectif de l’OM. L’objectif : souder le groupe et préparer les prochaines échéances en Ligue 1 et en Coupe de France. Mais un invité surprise a retenu l’attention des supporters : Ange Lago, attaquant de 21 ans évoluant en réserve, a embarqué pour l’Espagne aux côtés de l’équipe première.

Un invité surprise signé Habib Beye

Repéré par le compte X GP013, le jeune avant-centre de l’OM bénéficie ainsi d’une première opportunité avec le groupe pro. Cette saison, Lago brille en Pro 2 et a attiré l’œil des fans marseillais. « Mérité, joueur très régulier de la Pro 2 », souligne Mohamed Soltani. Pour beaucoup, c’est le moment de le faire franchir le cap vers l’équipe première. Sur les réseaux, l’enthousiasme est palpable. « Mon crack sur FM », s’exclame Krum. « Ce qui est bien avec Habib Beye, c’est qu’il aime faire jouer les jeunes, ça va nous faire du bien un peu », ajoute MikOM.

Ange Lago fait déjà fureur chez les supporters de l’OM

« J’espère qu’il va le faire jouer », complète Yass. Avec ce stage à Marbella et l’intégration d’un jeune talent comme Lago, Beye envoie un signal fort : l’OM veut mêler expérience et jeunesse, préparer l’avenir et donner sa chance aux joueurs prometteurs. Les supporters, eux, n’ont qu’une seule attente : voir Lago évoluer sous les couleurs phocéennes et confirmer tout le bien qu’ils pensent de lui.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France