OM : le chouchou de Benatia pour le poste d’entraîneur a démissionné !

Par Raphaël Nouet - 24 Fév 2026, 21:47
Le directeur du football de l'OM, Medhi Benatia.
Si jamais Habib Beye ne parvient pas à atteindre les objectifs fixés par l’OM, Medhi Benatia devra chercher un nouvel entraîneur. Son chouchou, Walid Regragui, vient justement de démissionner de son poste de sélectionneur du Maroc.

Demain, cela fera pile une semaine qu’Habib Beye a été intronisé au poste d’entraîneur de l’OM. L’ancien Rennais a signé un contrat d’un an et demi mais son avenir sera tranché à la fin de la saison. S’il a mené l’équipe sur le podium, donc à la qualification directe pour la Champions League, et s’il y a ajouté la Coupe de France, alors il pourra poursuivre sa mission. Mais si jamais l’OM continue sa chute entamée en 2026, alors il ne sera pas conservé. Et Medhi Benatia, s’il reste en poste, lui qui a démissionné avant d’être retenu au moins jusqu’en juin par Frank McCourt, devra se mettre en quête d’un nouvel entraîneur.

Regragui a démissionné de son poste de sélectionneur du Maroc

Parmi les pistes explorées ces derniers jours, après la démission de Roberto De Zerbi, figurait celle menant à Walid Regragui. Le sélectionneur du Maroc a grandi en région parisienne avec Medhi Benatia. Les deux hommes ont également joué ensemble au Qatar. Ils se connaissent donc depuis très longtemps, se font confiance l’un l’autre et le directeur du football de l’OM tient son ami en très haute estime. Ce mardi, Regragui a fait un pas en direction de Marseille en démissionnant de son poste de sélectionneur !

Foot Mercato, qui a sorti l’information, précise toutefois que la Fédération marocaine ne l’a toutefois pas encore acceptée. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle vécue par son ami Medhi Benatia à Marseille…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)
04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)
07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)
15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)
22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

