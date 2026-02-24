Dans son rendez-vous avec les supporters, Pierre Ménès a estimé qu’Habib Beye avait eu « boulard » énorme avant et après son premier match avec l’OM, à Brest (0-2).

On le sait, Pierre Ménès et Habib Beye n’entretiennent pas les meilleures relations. Cela remonte à l’époque où ils étaient tous deux consultants pour Canal+, l’entraîneur de l’OM n’appréciant pas les avis trop tranchés du journaliste. Visiblement, cette inimitié perdure puisque Ménès n’a pas été tendre avec son ancien collègue lors de son échange hebdomadaire avec les fans. Interrogé sur la première sortie de Beye à Brest (0-2), le polémiste a lâché :

« Je lui souhaite de réussir mais je n’y crois pas plus que ça »

« C’est vrai que j’ai été un peu effaré par le boulard d’Habib (Beye) à Brest, avant et après le match. C’est bien d’avoir confiance en soi mais c’est bien aussi de faire preuve d’un peu d’humilité. Tu arrives à Marseille dans un club qui n’est pas bien, le challenge s’annonce compliqué, un peu d’humilité ne ferait pas de mal. C’est difficile d’imaginer autre chose que du copinage dans le choix de Benatia. Il y a deux façons de voir le parcours de Beye à Rennes. Le premier, c’est qu’il est parti en laissant le club 6e, donc totalement dans la course à l’Europe. C’était pas mal. Le deuxième, c’est son rapport avec ses cadres. C’était compliqué. Je lui souhaite de réussir mais je n’y crois pas plus que ça. »

Ils sont très nombreux à être pessimistes concernant l’expérience Habib Beye sur le banc de l’OM. L’ancien Rennais va passer deux très gros tests en trois jours, contre Lyon dimanche et Toulouse mercredi en Coupe, qui en diront long sur son aptitude à relever le challenge marseillais.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France