Viré de l’Atlético Mineiro il y a douze jours, Jorge Sampaoli a déjà retrouvé un banc ! Et pas n’importe lequel ! L’ancien entraîneur de l’OM et du Stade Rennais va signer dans le club avec la meilleure affluence du monde !

On avait laissé Jorge Sampaoli sur un coup de sang et un renvoi. Le coup de sang, c’était lors du derby du Minais Gerais, lorsqu’un dirigeant de Cruzeiro lui avait fait le signe qu’il est petit. L’Argentin avait alors vu rouge et avait cherché à en découdre avec le dirigeant en question. Quelques jours plus tard, le 12 février exactement, il était renvoyé de l’Atlético Mineiro, qui avait bien mal commencé sa saison, entre le championnat d’Etat et le Brasileirao. Mais l’ancien coach de l’OM et du Stade Rennais ne sera pas resté bien longtemps sans club. Et son rebond fait même rêver nombre de ses collègues !

Nouvel entraîneur de River Plate

Jorge Sampaoli va en effet devenir le nouvel entraîneur de River Plate. Marcelo Gallardo a annoncé la nuit dernière, dans une vidéo, que le match de jeudi contre Banfield (s’il se joue car la Fédération a menacé de reporter la journée à cause de problèmes judiciaires) sera son dernier. Pour son deuxième passage sur le banc des Millonarios, le Muneco n’a pas rencontré la même réussite que lors du premier. Son équipe reste sur trois défaites d’affilée, dont la dernière sur la pelouse de Velez (0-1) l’a convaincu d’arrêter les frais.

Les dirigeants de River ont donc misé sur Sampaoli pour le remplacer. Un sacré pari car les dernières aventures du Loco ne se sont pas bien passées. On a surtout hâte de voir ce qu’il va donner dans le bouillant Monumental, qui affiche la meilleure affluence moyenne de la planète depuis que sa capacité a été augmentée à 85.000 places…

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais

28/02 : Stade Rennais-Toulouse (24e journée de Ligue 1)

08/03 : Nice-Stade Rennais (25e journée de Ligue 1)

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)