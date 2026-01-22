À LA UNE DU 22 JAN 2026
[13:40]RC Lens – « C’est le choc des titans » : la conf intégrale de Sage avant le match face à l’OM
[13:38]FC Barcelone : le verdict est tombé pour Pedri !
[13:19]ASSE : Horneland confiant avec le choc à Reims
[13:09]RC Lens : Sage annonce un probable forfait pour l’OM !
[12:58]Stade Rennais, OM : l’improbable pétage de plombs de Sampaoli
[12:41]ASSE : on n’entendra que les Verts samedi à Delaune !
[12:22]OM Mercato : Timber et Nwaneri présents face au RC Lens ?
[12:00]PSG Mercato : 240 M€ pour 2 joueurs cet été ?
[11:30]Revue de presse : Benatia (OM) met un coup de pression au SCO, Rennes officialise un départ
[10:59]FC Nantes : Nice, dernière chance pour Kantari, les supporters sont quasi unanimes
Stade Rennais, OM : l’improbable pétage de plombs de Sampaoli

Par Raphaël Nouet - 22 Jan 2026, 12:58

Jorge Sampaoli lors de son altercation avec un adjoint de l'América.
Désormais entraîneur de l’Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli a dû être évacué du terrain cette nuit après qu’un membre du staff adverse se soit moqué… de sa taille !

Les supporters de l’OM ont eu l’occasion de voir le bouillant caractère de Jorge Sampaoli à l’œuvre pendant un an et demi, de février 2021 à juin 2022. Ceux du Stade Rennais ont été épargnés, sans doute parce que l’Argentin n’est resté que deux mois et demi, de novembre 2024 à fin janvier 2025. Capable de s’emporter contre n’importe qui et n’importe quoi, Sampaoli a pété les plombs la nuit dernière. Et pour une raison improbable…

Un adversaire lui a dit qu’il était un nain !

Cela s’est passé à l’Arena Independencia de Belo Horizonte, lors du derby de Mineiro entre l’América et son Atlético. Alors que l’arbitre venait de siffler la fin du match sur un score de 1-1, Sampaoli est entré sur le terrain pour aller s’expliquer avec l’homme en noir. Il y a alors eu un attroupement et l’un des adjoints de l’entraîneur de l’América s’est approché de lui, envenimant la situation. L’ancien coach de l’OM et du Stade Rennais a commencé à s’énerver. Voyant cela, l’adjoint en question lui a dit qu’il était un nain (baixinho), avec un geste de la main en prime. L’Argentin est devenu fou de rage et a voulu en découdre. La sécurité est alors intervenue pour l’escorter en dehors du terrain.

Une attitude typique de Jorge Sampaoli qui, dans chaque club où il passe, promet de s’assagir. Mais ça n’arrive jamais et c’est peut-être, finalement, ce qui fait tout le charme du personnage !

