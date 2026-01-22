La prestation de Benjamin Pavard contre Liverpool (0-3) lui vaut des commentaires salées dans la presse du jour mais également de la part des supporters de l’OM, qui commencent à perdre patience.

Comment expliquer que Benjamin Pavard, impérial lors de ses premiers matches à l’OM, ait pu sombrer à ce point ? Le champion du monde 2018 traîne comme une âme en peine depuis plusieurs mois et son calvaire s’est prolongé hier contre Liverpool (0-3). Au marquage d’Hugo Ekitiké puis de Cody Gakpo, le Nordiste a pris le bouillon de la première à la dernière minute. L’Equipe lui a attribué la note de 2, la pire de son équipe, parlant d’un « calvaire jusqu’au bout ». Le quotidien sportif rappelle que l’adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan, était dans les tribunes du Vélodrome. Pas sûr que Pavard soit convoqué au prochain rassemblement des Bleus…

« C’est bientôt fini le canular Pavard ? »

La Provence est à peine plus conciliante avec lui, lui infligeant un 3,5/10. Elle souligne qu' »il a au moins eu le mérite de ne pas se cacher, montant souvent aux avant-postes pour sortir les siens de la léthargie », mais regrette « que le champion du monde n’est toujours pas le leader défensif irréprochable que les supporters marseillais attendaient ». D’ailleurs, ces derniers se déchaînent contre Benjamin Pavard sur les réseaux sociaux, réclamant à la direction de l’OM qu’elle ne lève pas son option d’achat auprès de l’Inter Milan. Medhi Benatia, lui, serait pour, mais pas aux 15 M€ négociés l’été dernier.

Walid Acherchour a résumé la pensée générale en lançant : « C’est bientôt fini le canular Pavard ? Il s’est encore fait traîner pendant 90 minutes et c’est pas la première fois, le dossier commence à être lourd. Avec le statut qu’il a, c’est impossible de livrer ce genre de performance ». Effectivement, la déception est à la hauteur de l’espoir engendré par son arrivée à la fin du mercato estival 2025 !