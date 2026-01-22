L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, n’a pas été tendre avec ses joueurs après la défaite contre Liverpool (0-3). Daniel Riolo pareil, même si lui a épargné Mason Greenwood.

Comme trop souvent depuis que Roberto De Zerbi est arrivé à Marseille, l’OM s’est incliné dans un grand match en donnant l’impression de ne pas avoir tout tenté. Liverpool était loin d’être impressionnant hier mais il est quand même reparti du Vélodrome avec une large victoire (3-0). Parce que les Phocéens n’ont pas su le mettre sous pression. Mais dans son analyse du match, l’entraîneur italien a préféré pointer du doigt l’absence de lecture du jeu de ses joueurs. Pour lui, les Reds pressant Hojbjerg et Kondogbia, il aurait fallu utiliser un autre circuit de passes…

« On a surtout mal compris où était le jeu »

« Je n’aime pas parler de regret. On n’a pas bien joué et on a pris un premier but stupide. En première mi-temps, malgré Liverpool, on a essayé de jouer, pas à armes égales mais presque. On a surtout mal compris où était le jeu, notamment leur façon de défendre. Le jeu passait beaucoup par Pavard, on l’a compris trop tard. MacAllister et Szoboszlai étaient en permanence sur le dos de Kondogbia et Hojbjerg. Il aurait fallu s’élargir pour ressortir la balle. Mais on ne pouvait pas mettre en pause le match, et on a continué à jouer dans l’axe. Ça m’a énervé qu’on ne lise pas bien le match. En deuxième mi-temps, le match s’est ouvert et, face à Liverpool, quand tu laisses des espaces, tu souffres. Malgré tout, eux comme nous avons eu des occasions. »

« Pavard aurait pu marquer en première mi-temps, à un moment il se retrouve seul face au gardien. Quand tu joues à quatre derrière, les latéraux doivent pousser. D’un côté, il y avait Murillo, plus offensif, de l’autre Pavard un peu moins, parce que Weah était plus haut dans son couloir. C’est pour ça que la situation s’est créée. Mais Pavard peut et doit attaquer. Au début, on est restés trop statiques : Kondogbia devait s’écarter à droite et Pavard devait projeter. Quand il l’a fait, il s’est retrouvé face au but, sur un centre de Murillo. »

« Ce sont les CM1 contre les CM2 »

Sur RMC, Daniel Riolo a estimé que les Marseillais n’avaient tout simplement pas le niveau pour bousculer les grands clubs européens, à l’exception de Mason Greenwood : « Est-ce que l’OM a essayé réellement de bousculer Liverpool qui ne jouait pas le couteau sous le gorge ? Il y avait plus que la place ce soir. Ils ont proposé une première période incompréhensible. Amine Gouiri ne m’a pas encore montré qu’il était de taille à ce niveau. J’ai vu un enfant ce soir dans toutes ses initiatives. Il s’est fait manger. Mason Greenwood, c’est le gars qui a l’impression de jouer dans la même cour. Les autres, ce sont les CM1 contre les CM2 ».