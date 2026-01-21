OM – Liverpool (0-3) : les notes des Marseillais, battus par plus forts

Ce mercredi, l’OM s’est lourdement incliné contre Liverpool en Ligue des Champions (0-3). Voici les notes des Marseillais.

Geronimo Rulli 4

Pas serein sur les premiers centres de Liverpool, Geronimo Rulli sort une belle manchette devant ce diable d’Ekitike (34e). Il n’est pas irréprochable sur le coup-franc de Dominik Szoboszlai même s’il est trahi par son mur (45e) et il marque contre son camp après avoir gagne un duel à l’heure de jeu. L’Argentin n’est pas redevenu impérial.

Benjamin Pavard 4

Latéral droit, Benjamin Pavard n’a pas manqué d’énergie. Bien placé, il a souvent suppléé Timothy Weah en phase offensive sans être vraiment alerté. Dommage, ce soir, il semblait avoir du jus.

Leonardo Balerdi 5

On l’a d’abord senti hésitant et pas toujours connecté à ses coéquipiers. C’est lui qui fait faute sur le coup-franc du 0-1 mais il se rattrape bien dès l’entame de la seconde période (48e) et annihile plusieurs occasions chaudes par sa vista. Il a physiquement répondu présent.

Facundo Medina 4

Placé axe gauche, l’Argentin a initié quelques relances et a joué des coudes avec les rugueux attaquants adverses. Il se fait déborder trop facilement par Jérémie Frimpong (39e) mais s’impose à l’épaule devant Mohamed Salah (53e).

Timothy Weah 4

Timothy Weah a mis du temps avant de mettre la machine en route et de jouer plus simple en combinant plus dans l’axe. On a connu l’international américain plus incisif, plus au-devant du ballon.

Amir Murillo 3

Aligné à gauche, l’international panaméen a mis trop de temps à se situer. C’est sur son côté que Liverpool initie l’action du but annulé (23e). En phase offensive, on ne l’a pas ou très peu vu. Décevant.

Pierre-Emile Hojbjerg 5

Pierre-Emile Hojbjerg a tenté d’exister dans le défi physique imposé au milieu. Il est sorti tel un diable de sa boîte pour monter aux avant-postes (32e). Le Danois a coupé quelques transmissions dangereuses et a été l’instigateur du sursaut marseillais en seconde période.

Geoffrey Kondogbia 4

Le Centrafricain a joué son rôle pour temporiser et casser les temps forts des Reds mais il tente une passe à l’aveugle très risquée dans l’axe (28e). On aurait aimé le voir plus patron pour enrayer la belle mécanique des Reds dans l’entrejeu. Remplacé par Bilal Nadir (64e).

Hamad Traoré 4

En première période, on l’a senti perdu sur le terrain, jamais dans le bon tempo ni connecté à ses coéquipiers. Du mieux en seconde mi-temps avec un contre éclair qui aurait pu faire mouche (59e). Remplacé par Igor Paixao (64e), enfumé par Jérémie Frimpong sur le 0-2 (72e).

Mason Greenwood 6

Soirée difficile pour Mason Greenwood, qui était entouré de plusieurs chiens de garde anglais à quasi chaque prise de balle. Il ne s’est pas découragé pour autant. Remuant, il déclenche une belle frappe (50e), avant une deuxième dans la foulée (52e) et une passe en une touche pour Traoré (59e).

Amine Gouiri 5

Sevré en pointe, on l’a vu revenir régulièrement chercher le ballon assez bas. C’est toutefois lui qui offre la première frappe marseillaise, en coin, obligeant Alisson Becker à une belle détente (26e). Il a tenté de mettre le feu dans la défense adverse dans les petits espaces. Sans réussite et remplacé par Pierre-Emerick Aubameyang (64e), qui manque le but du 1-2 (90e).

Bastien AUBERT, au Vélodrome