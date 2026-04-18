PSG : un énorme coup dur officialisé au Bayern Munich avant la demi-finale

Le Bayern Munich vient de recevoir une très mauvaise nouvelle à l’approche de sa demi-finale face au PSG en Ligue des Champions. Le club bavarois a officialisé l’absence de Serge Gnabry, touché à la cuisse, et indisponible pour une longue durée. Une blessure qui tombe au pire moment.

Une blessure sérieuse confirmée par le Bayern

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le Bayern a confirmé la nature de la blessure de son ailier international allemand. Serge Gnabry souffre d’une déchirure des adducteurs à la cuisse droite, une blessure musculaire importante qui nécessite plusieurs semaines d’arrêt.

Selon les informations disponibles, le joueur sera absent « pendant une longue période », sans date précise de retour. Cette indisponibilité devrait donc l’écarter du choc face au PSG, mais aussi d’une partie du sprint final de la saison.

Cette annonce a été confirmée ce samedi, évoquant un véritable coup dur pour Vincent Kompany, qui perd l’un de ses hommes forts.

Un joueur clé du système de Kompany

Depuis le début de saison, Serge Gnabry s’était imposé comme un élément presque incontournable du dispositif bavarois (10 buts et 12 passes dé cette saison). Polyvalent et décisif, il évoluait aussi bien sur les ailes qu’en soutien offensif.

Son absence va donc obliger Vincent Kompany, suspendu au match aller, à repenser son animation offensive, à l’aube d’un affrontement majeur en Ligue des Champions.

Un choc PSG – Bayern déjà fragilisé

La demi-finale aller entre le PSG et le Bayern Munich est prévue le 28 avril prochain, au Parc des Princes. Les Bavarois, qui ont validé leur qualification après une double confrontation spectaculaire face au Real Madrid, arrivaient avec de grandes ambitions.

Mais sans Gnabry, l’équilibre offensif pourrait être grandement bouleversé. Plusieurs options s’offrent au staff allemand. Quoi qu’il en soit, l’absence de Gnabry réduit clairement les armes offensives du Bayern face à un PSG en pleine confiance.