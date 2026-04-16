PSG – Bayern Munich : déjà un coup dur pour les Bavarois avant le match aller !

Averti lors du match retour face au Real Madrid (4-3), l’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompagny, sera suspendu pour la demi-finale aller contre le PSG.

Au terme d’une rencontre palpitante, le Bayern Munich s’est imposé ce mercredi soir face au Real Madrid (4-3) en quart de finale retour de la Ligue des Champions pour valider son ticket pour le dernier carré. En demi-finale, les Bavarois affronteront le Paris Saint-Germain, tombeur ce mardi de Liverpool.

Kompany suspendu pour PSG – Bayern Munich

Pour le match aller, qui se jouera le mardi 28 avril (21h) au Parc des Princes, devra se passer de son entraîneur Vincent Kompany sur le banc de touche. Averti par Slavko Vincic lors du match retour face au Real Madrid après un échange avec son joueur Josip Stanisic, le coach bavarois sera suspendu pour la première manche face aux Parisiens.

« J’essaie toujours de rester calme sur le bord du terrain mais c’est normal de parler à ses joueurs quand ils sont au sol. J’ai été surpris de prendre un carton jaune pour ça », a regretté le Belge en conférence de presse d’après-match. Une absence qui pourrait être préjudiciable pour les Bavarois lors de cette demi-finale aller face au PSG.