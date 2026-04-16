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Mercato : après avoir fait tomber le Barça, Diego Simeone bientôt sur le banc de l’adversaire préféré du PSG ?

Par Laurent Hess - 16 Avr 2026, 23:32
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Le marché des entraîneurs s’annonce explosif… et un nom revient avec insistance : celui de Diego Simeone. L’actuel coach de l’Atlético de Madrid, bourreau du FC Barcelone cette saison en Ligue des champions, pourrait bien être au cœur d’un énorme mouvement.

Selon Foot Mercato, l’Inter Milan rêve en effet de rapatrier celui qui a marqué son histoire en tant que joueur.

Inter Milan : Chivu fragilisé malgré les résultats

Sur le papier, tout va bien pour l’Inter Milan. Leader de Serie A avec une avance confortable sur SSC Napoli, le club italien réalise une saison solide sous la direction de Cristian Chivu.

Mais en interne, le doute existe.

Malgré ce classement flatteur, plusieurs signaux inquiètent :

  • un effectif jugé vieillissant
  • des recrues encore en adaptation
  • surtout une élimination humiliante en Ligue des champions contre Bodo-Glimt

Un traumatisme encore bien présent, notamment après la lourde défaite face au PSG en finale l’an dernier (5-0).

Résultat : les dirigeants intéristes veulent plus qu’un bon bilan comptable. Ils cherchent un projet fort… et un leader capable de marquer une nouvelle ère.

Simeone, obsession numéro 1… et symbole parfait

Et pour cela, un nom s’impose : Diego Simeone.

Figure emblématique de l’Atlético de Madrid depuis 2011, l’Argentin incarne exactement ce que recherche l’Inter : caractère, exigence, identité forte.

Son profil coche toutes les cases :

  • expérience des grands rendez-vous européens
  • capacité à transcender un groupe
  • mental de guerrier

Sans oublier un lien fort avec l’Inter Milan, où il a évolué comme joueur à la fin des années 90.

Atlético Madrid : une stabilité menacée ?

Officiellement, Diego Simeone est encore lié à l’Atlético de Madrid jusqu’en 2027. Un accord moral existerait même pour prolonger l’aventure.

Mais en coulisses, la situation est moins claire.

Des rumeurs de départ ont déjà circulé ces derniers mois. Et face à l’intérêt pressant de l’Inter Milan, la tentation pourrait devenir réelle.

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