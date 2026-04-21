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FRANCE

PSG : une malédiction venue de Madrid menace Paris face au Bayern Munich

Par Raphaël Nouet - 21 Avr 2026, 21:43
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Alex Baena dépité après la défaite en finale de la Coupe du Roi.

Le PSG s’apprête à affronter le Bayern Munich en demi-finales de la Champions League. L’histoire va dans le sens d’une qualification du club bavarois à cause d’une malédiction venue de Madrid.

Dans une semaine, le Paris Saint-Germain accueillera le Bayern Munich en demi-finales aller de la Champions League. Bien malin qui pourrait dire qui sortira vainqueur de ce duel car les deux formations sont impressionnantes. Les champions d’Europe retrouvent leur meilleur niveau au moment idéal alors que les Bavarois viennent tout juste de remporter la Bundesliga. Les deux sont très forts offensivement, excellents dans la possession et solides défensivement. Impossible de dégager un favori, à moins de se pencher sur l’histoire…

Quand l’Atlético perd en finale de Coupe du Roi, le Bayern s’incline en finale de C1

A ce niveau, le Bayern part évidemment avec les faveurs des pronostics car lui n’a pas eu besoin de la puissance financière d’un Etat pour dominer l’Allemagne et l’Europe. Mais de drôles de précédents font aussi des Bavarois les favoris de la double confrontation. Et ils sont liés à… l’Atlético Madrid ! Un supporter du Real s’est rendu compte qu’à chaque fois que l’Atlético perd une finale de Coupe du Roi, le Bayern en fait de même en C1 ! Ce s’est produit en 1987 (défaite du club allemand contre Porto), en 1999 (face à Manchester United) et en 2010 (contre l’Inter).

L’Atlético s’étant incliné le week-end dernier face à la Real Sociedad (2-2, 2 t.a.b. à 4) en finale de la Coupe du Roi, il semble donc acquis que le Bayern franchira l’obstacle PSG en demies de C1… mais qu’il s’inclinera ensuite face à Arsenal ou… à l’Atlético !

Le calendrier de fin de saison du PSG

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : PSG-Bayern Munich (demi-finale aller de la Champions League)
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Bayern Munich-PSG (demi-finale retour de la Champions League)
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

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