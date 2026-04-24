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FRANCE

RC Lens : cinq changements dans la compo de Sage face à Brest

Par William Tertrin - 24 Avr 2026, 19:46
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Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter le Stade Brestois dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1.

Ce vendredi, en ouverture de la 31e journée de Ligue 1 et seulement trois jours après sa qualification en finale de la Coupe de France, le RC Lens se déplace sur la pelouse du Stade Brestois. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Pierre Sage, qui a procédé à 5 changements avec les titularisations de Masuaku, Aguilar, Sotoca, Sima et Saïd. Coup d’envoi à 20h45 au stade Francis-Le Blé.

La compo du RCL

Risser – Ganiou, Sarr, Masuaku – Aguilar, Sangaré, Thomasson, Udol – Sotoca (cap), Sima, Saïd.

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