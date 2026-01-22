OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Giflés par Liverpool, les Marseillais ont encore du chemin »

Battu par Liverpool (0-3) ce mercredi à l’Orange Vélodrome, l’OM devra impérativement faire mieux à Bruges. Hier soir, Liverpool était tout simplement trop fort.

Avec quatre buts inscrits contre l’OM, le club phocéen est et restera la victime préférée de Steven Gerrard en Ligue des Champions. Ce soir, la légende anglaise ne sera pas dépassée même si Dominik Szoboszlai aura marqué le choc de son empreinte. Auteur d’un coup-franc de coquin (0-1, 45e), le Hongrois a fait plier un Geronimo Rulli toujours pas redevenu impérial dans les. cages, en atteste un deuxième but encaissé… contre son camp (0-2, 72e).

Un côté gauche en jachère

Ses deux buts, un par mi-temps, ont eu raison d’une équipe de l’OM tombée sur plus forte qu’elle. Visiblement déstabilisés par l’absence de dernière minute d’Emerson, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas donné cette impression de maîtrise des trois derniers matches. Évidemment, l’adversité y est pour beaucoup mais pas seulement. Pour parler cru, c’est d’abord tout le côté gauche qui s’est retrouvé fragilisé ce soir, avec un Amir Murillo transparent et un Hamad Traoré trop timide. Techniquement, s’il y a du mieux en seconde période, Liverpool était tout simplement au-dessus. Trop de ballons perdus, trop d’approximations ou de manque d’allant collectif… l’OM a vu l’écart qui l’éloignait d’un vrai grand d’Europe, pourtant pas au mieux cette saison.

Il faudra faire beaucoup mieux à Bruges

Devant ces défaillances, Amine Gouiri a été trop esseulé en pointe pour se montrer dangereux dans la zone de vérité. Si les entrées à l’heure de jeu (Nadir, Aubameyang et Paixao) ont amené du peps, ce diable d’Hugo Ekitike aura fait des dégâts et fini par toucher du bois (59e) avant que Cody Gakpo finisse par alourdir le tableau d’affichage (0-3, 90e). C’en était trop : l’OM a raté son plus grand rendez-vous européen de la saison et devra donc prendre au moins un point à Bruges pour espérer composter son billet pour les barrages. Avant cela, un autre choc l’attend dès ce samedi (21h05) à Marseille face au RC Lens… la seule équipe à s’être imposée au Vélodrome en Ligue 1 en 2025.

Bastien AUBERT, au Vélodrome