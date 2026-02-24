À peine arrivé à Al-Hilal, Kader Meïté (18 ans) suscitait tous les espoirs : jeune, puissant, précocement décisif en Ligue 1, il devait incarner le futur du club saoudien. Trois semaines plus tard, le rêve l’ancien attaquant du Stade Rennais.patine déjà.

En moins d’un an, Kader Meïté a traversé toutes les étapes qui forgent les grandes trajectoires. Né en 2007 à Créteil, formé au Stade Rennais, il s’est révélé avec 5 buts en à peine 17 apparitions : du jamais vu chez les jeunes Rouge et Noir depuis Eduardo Camavinga et Désiré Doué. À 1,93 m, l’avant-centre franco-ivoirien impressionne par sa puissance et sa faculté à peser sur les défenses.

Son ascension fulgurante a fait grimper sa valeur marchande tout comme l’attention en Europe. C’est finalement Al-Hilal qui réalise le gros coup en sautant sur l’occasion, offrant au Stade Rennais plus de 30 millions d’euros pour sceller l’arrivée du joueur jusqu’en 2029. Dès ses premiers pas, il rêve d’enchaîner, porté par l’étiquette de petite pépite. Mais la réalité a rapidement changé de ton.

Le choc administratif du championnat saoudien

Si Meïté fait ses grands débuts dès le lendemain de son transfert, il va vite découvrir une facette inattendue du football saoudien. Les règles de la Saudi Pro League sont implacables : dix joueurs étrangers autorisés dans l’effectif, seulement huit sur la feuille de match. Ce couperet, souvent laissé dans l’ombre lors des grandes signatures, bouleverse la donne.

Résultat : après seulement 15 minutes disputées en quatre rencontres, l’attaquant de 18 ans se retrouve régulièrement écarté pour des raisons purement administratives. Son parcours, qui semblait tout tracé, se heurte soudain à la logique froide des quotas. Contraint d’observer depuis les tribunes pendant que d’autres se battent sur le terrain, Meïté mesure la difficulté d’intégrer un championnat qui ne laisse pas beaucoup de place à l’adaptation.

Un effectif étranglé par la concurrence

À Al-Hilal, la gestion de l’effectif étranger est devenue un casse-tête permanent. Pas moins de 14 joueurs non nationaux se disputent chaque semaine un quota limité. Meïté, trop jeune ou pas encore prioritaire, en fait les frais. À son désarroi s’ajoute la présence de monstres du vestiaire comme Malcom, Milinkovic-Savic ou Ruben Neves, quasiment intouchables au moment de dresser les compositions.

Les jeunes comme l’ancien Monégasque Bouabré, lui aussi arrivé récemment, ou Marcos Leonardo, connaissent des fortunes diverses. Certains grappillent des minutes, d’autres patientent, tandis que Meïté, malgré la confiance entrevue lors de ses débuts, doit se contenter de la Ligue des champions asiatique, où les règlements sont plus souples.

Karim Benzema, facteur X dans la hiérarchie offensive

Alors que l’adaptation de Meïté était déjà freinée par le règlement, un nouvel événement est venu rebattre toutes les cartes : l’arrivée de Karim Benzema dans l’effectif. La star française, dont les débuts en Saudi Pro League font la une du football mondial, change radicalement la hiérarchie offensive du club.

Avec la place prépondérante accordée à l’ancien Ballon d’Or – suivi de près côté mercato par de nombreux clubs, à l’image de l’intérêt français pour un possible come-back – Meïté voit ses chances de figurer en championnat s’amenuiser encore un peu plus. Dans cette mécanique impitoyable, tout le secteur offensif est en bouleversement.

Quelles perspectives pour Kader Meïté ?

Difficile aujourd’hui d’imaginer Kader Meïté retrouver rapidement une place durable dans le onze de Simone Inzaghi. La politique des quotas, la densité de l’effectif et l’impact immédiat de Benzema limitent ses opportunités. Pourtant, à 18 ans à peine, l’histoire n’a sans doute pas encore rendu son verdict.

Avec trois ans et demi de contrat devant lui, un plafond athlétique et technique encore lointain, Meïté garde la possibilité de renverser la tendance. Le jeune attaquant doit désormais faire face à l’incertitude, travailler dans l’ombre et tenir la distance, quoiqu’il advienne de la suite de la saison saoudienne. Les prochains mois seront cruciaux. Entre frustration et envie de prouver, tout reste possible pour ce talent précoce qui, malgré l’adversité, incarne toujours le futur offensif du club d’Al-Hilal.

