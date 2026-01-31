OL Mercato : Karim Benzema se rapproche d’un retour en Ligue 1 !

En conflit avec son club saoudien d’Al-Ittihad, Karim Benzema se rapproche d’un retour en Ligue 1 en cette fin de Mercato. Et dans cette hypothèse, difficile d’imaginer l’attaquant rejoindre un autre club que l’OL…

Situation électrique à Al-Ittihad ! Karim Benzema vient de prendre une décision fracassante : il souhaite quitter son club. L’ancien Ballon d’Or assume un choix personnel qui met le feu aux poudres, alors que son contrat court jusqu’en juin prochain et que les discussions autour de son avenir sont plus tendues que jamais. Benzema (38 ans) a lui-même averti la direction d’Al-Ittihad : il ne sera pas sur la feuille de match lors des échéances. Ce refus s’inscrit dans un contexte bien précis : l’attaquant se dit ouvertement insatisfait des nouvelles conditions contractuelles soumises par ses dirigeants. À six mois de la fin de contrat, il pose ainsi un acte fort, donnant un tout nouveau relief à la tension qui règne avec le club saoudien. Le club saoudien s’était montré très généreux lors de son premier contrat avec 100 millions d’euros par an, mais il lui aurait lui proposé de jouer gratuitement, sans salaire, en lui permettant de conserver 100 % des recettes liées à son droit à l’image. Soit quelques millions d’euros par an, mais très loin de son salaire actuel. Inacceptable pour l’ancien joueur du Real Madrid et de l’OL.

L’OL peut croire en ses chances

La situation du Français ne passe pas inaperçue sur le marché européen. Son nom circule à nouveau avec insistance dans les sphères du football continental, notamment autour de la Juventus. Le club italien n’a pas caché son intérêt ces derniers jours, nourrissant les rumeurs d’un comeback prestigieux. Ce bras de fer marque un tournant majeur dans la saison de Benzema et met Al-Ittihad dos au mur. Les prochains jours s’annoncent décisifs pour son avenir. D’autant que selon le journaliste Sacha Tavolieri, Karim Benzema, qui estime qu’on veut le chasser d’Arabie Saoudite avec cette offre ridiculement basse, voudrait revenir en France. « La perspective de revenir en France et d’une éventuelle Coupe du monde à l’été fait son chemin », explique le journaliste belge, pour qui Karim Benzema ne dirait pas non à un retour en Ligue 1. L’OL, qui rêve de son retour, semble être l’unique destination pour Benzema, qui n’a jamais vraiment fermé la porte à un retour au sein de son club formateur, histoire de boucler la boucle. Malgré ses moyens limités, l’OL passera-t-il à l’attaque pour tenter de faire revenir KB9 à Lyon ? On devrait vite le savoir…