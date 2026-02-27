Pronostic OM – OL : qui pour remporter cet Olympico explosif ?

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici l’analyse complète du choc de la 24e journée de Ligue 1 entre l’OM et l’OL, ainsi que notre pronostic de cet Olympico.

L’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais s’affrontent ce dimanche (20h45) au Vélodrome, en match de clôture de la 24e journée de Ligue 1. Un choc capital dans la course à la Ligue des Champions puisque Marseille est quatrième au classement à cinq points de Lyon, troisième. L’OM reste sur quatre matchs consécutifs sans victoire en championnat, tandis que l’OL a vu sa série d’invincibilité s’interrompre le week-end dernier avec une lourde défaite sur la pelouse du RC Strasbourg (3-1).

Ligue 1 – OM vs OL

Dimanche 1er mars 2026 · 20h45 · Stade Vélodrome

L’OM veut relancer sa dynamique

L’OM accueille ce dimanche l’OL dans un contexte très serré au classement. Quatrième à cinq longueurs de Lyon, Marseille aborde ce choc avec l’urgence de mettre fin à sa série de quatre matchs sans succès en Ligue 1.

Après un début d’année en dents de scie, les Phocéens cherchent à remettre de l’ordre dans leur jeu, notamment dans l’impact offensif, et à solidifier une assise défensive qui a parfois été friable ces dernières semaines. Le Vélodrome, toujours bouillant dans les grandes soirées, peut constituer un véritable atout lorsqu’il pousse derrière ses joueurs, surtout dans un match à fort enjeu comme celui‑ci.

Lyon vise une réaction après un coup d’arrêt

Du côté de l’OL, la semaine a été plus compliquée qu’attendue. Les Lyonnais ont vu leur série d’invincibilité stoppée sur le terrain du RC Strasbourg (3‑1), un résultat qui a quelque peu mis un coup de frein à leur dynamique. Troisième avant cette 24ᵉ journée, les hommes de Paulo Fonseca restent toutefois bien placés dans la course à la Ligue des Champions.

Pour espérer faire un résultat au Vélodrome, Lyon devra réagir collectivement, corriger ses automatismes défensifs et mieux exploiter ses occasions, surtout en transition. L’OL aime imposer son jeu dès qu’il a le ballon, mais il devra être prudent face à un OM prêt à tuer les espaces et à jouer sur l’intensité.

Les confrontations récentes

Les confrontations entre Marseille et Lyon sont traditionnellement intenses, avec souvent des matchs serrés et disputés, où chaque point compte. Historiquement, ces Olympicos se rendent coup pour coup, que ce soit au Vélodrome ou à l’extérieur.

Sur les 10 dernières rencontres :

OM : 5 victoires

OL : 4 victoires

Match nul : 1

Les compos probables

La compo probable de l’OM : Rulli – Weah, Balerdi, Aguerd, Emerson – Höjbjerg, Q. Timber – Greenwood, Nwaneri, Paixão – Gouiri.

Absent : Aucun.

La compo probable de l’OL : Greif – Mata, Niakhaté, Kluivert – Maitland-Niles, Tessmann, Morton, Tagliafico – Tolisso, Nartey – Endrick.

Absents : Nuamah, Fofana, Sulc, Moreira (blessés, reprise).

Les joueurs à suivre

Pour Marseille

Mason Greenwood (ailier droit) : capable de créer des décalages dans la surface et de conclure avec précision, il représente une menace constante pour la défense lyonnaise.

: capable de créer des décalages dans la surface et de conclure avec précision, il représente une menace constante pour la défense lyonnaise. Quinten Timber (milieu relayeur) : très actif dans la récupération et le jeu de transition, il organise le jeu et apporte une stabilité précieuse au cœur du milieu marseillais.

Pour Lyon

Corentin Tolisso (milieu offensif) : moteur du milieu lyonnais, il combine contrôle du tempo et projection vers l’avant, pouvant être décisif dans la création des occasions.

: moteur du milieu lyonnais, il combine contrôle du tempo et projection vers l’avant, pouvant être décisif dans la création des occasions. Endrick (attaquant) : jeune talent prometteur, sa vitesse et son sens du but peuvent déstabiliser la défense adverse à tout moment.

Tendances de cotes et marchés : Marseille favori

Issue Bookmaker Cote Tendance Victoire OM (1) Unibet 1,92 Stable Match nul (X) Unibet 3,75 Stable Victoire Lyon (2) Unibet 3,65 Stable

Probabilités implicites approximatives :

OM : 50 %

Nul : 27 %

Lyon : 27 %

Les cotes montrent que Marseille part avec un léger avantage, notamment grâce au facteur domicile et la nécessité de relancer sa série en championnat, mais la rencontre reste très ouverte.

Notre pronostic du match OM – OL

Victoire de l’OM : les Marseillais doivent absolument se relancer et peuvent s’appuyer sur leur expérience et la pression du Vélodrome pour l’emporter.

: les Marseillais doivent absolument se relancer et peuvent s’appuyer sur leur expérience et la pression du Vélodrome pour l’emporter. Moins de 3,5 buts : les deux équipes risquent de rester prudentes en première période, avec des occasions majoritairement calculées.

: les deux équipes risquent de rester prudentes en première période, avec des occasions majoritairement calculées. Mason Greenwood buteur : l’Anglais est le leader du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1.

Scores possibles

1‑0 : Marseille contrôle et marque en fin de match.

: Marseille contrôle et marque en fin de match. 2‑0 : domination plus nette si Lyon peine à s’adapter.

: domination plus nette si Lyon peine à s’adapter. 2‑1 : Lyon réduit l’écart en fin de rencontre après une première mi-temps solide de l’OM.

Un match sous haute tension, avec un enjeu énorme pour la course à la Ligue des Champions. Marseille part légèrement favori, mais Lyon a les armes pour renverser la tendance.