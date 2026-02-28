Hier soir, le FC Porto est venu à bout d’Arouca (3-1) grâce notamment à un pénalty obtenu par Seko Fofana après une énorme simulation. Le Benfica a hurlé au scandale dans la foulée…

Les images ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux et provoqué une vague de réactions indignées. Tard dans la soirée, on y voit Seko Fofana, sous le maillot du FC Porto, au cœur d’une action qui pourrait peser lourd dans la course au titre. Le milieu de terrain, prêté par le Stade Rennais FC, s’infiltre dans la surface adverse à la toute dernière minute alors que le score est de 1-1. Dans un geste décisif, il arme une frappe du pied gauche… mais manque complètement le ballon. Pourtant, quelques secondes plus tard, l’arbitre désigne le point de penalty.

Une simulation honteuse après un gros raté

À ce moment précis, l’enjeu est immense. Leader du championnat portugais, Porto est sur le point de concéder un match nul coûteux, tandis que son grand rival, le Sporting CP, s’impose tranquillement contre Estoril Praia (3-0). En cas de contre-performance, l’écart en tête du classement aurait fondu dangereusement. Ce penalty change tout : transformé dans la foulée, il offre une victoire précieuse au club portugais, mais déclenche immédiatement une polémique majeure.

Car les ralentis sèment le doute. Sur les images, Fofana ne semble pas être clairement déséquilibré par un défenseur. Emporté dans son élan, il rate simplement son geste technique. L’arbitre, mal placé et masqué par les joueurs, interprète la scène comme une faute défensive. C’est après ce raté que le milieu ivoirien reste au sol, se tenant la cheville, ce qui renforce visuellement l’impression d’un contact. Ce détail alimente aujourd’hui les critiques : certains observateurs estiment que le joueur n’a pas simulé l’action initiale, mais qu’il n’a pas non plus cherché à corriger la décision.

Une réaction enragée du Benfica

Très vite, la controverse dépasse le cadre du match. Le SL Benfica, actuel troisième du championnat, n’a pas hésité à réagir publiquement sur les réseaux sociaux. Dans un message particulièrement incisif, le club lisboète a évoqué un « penalty inexistant » et une « victoire mensongère », ajoutant que Porto avait reçu « deux points offerts ». Une déclaration lourde de sens dans un championnat où chaque décision arbitrale est scrutée à la loupe et peut influencer la course au titre.

La polémique a également enflammé la sphère médiatique et les comptes spécialisés. Le très suivi compte Troll Football a ironisé en affirmant que Porto serait « le Real Madrid CF du Portugal », insinuant une capacité récurrente à obtenir des penalties contestés. Une comparaison provocatrice, mais révélatrice du climat de suspicion qui entoure désormais cette rencontre.

Quelles conséquences pour Fofana ?

Pour Seko Fofana, arrivé récemment en prêt pour renforcer l’entrejeu de Porto, cet épisode est particulièrement délicat. Joueur reconnu pour son impact physique et son engagement, l’ancien Lensois se retrouve malgré lui au centre d’une tempête médiatique. Si certains dénoncent une simulation, d’autres pointent avant tout une erreur arbitrale qui aurait pu être corrigée par l’assistance vidéo.

Quoi qu’il en soit, cette décision pourrait avoir des conséquences importantes sur la saison. Dans un championnat serré, où Porto, le Sporting et Benfica se livrent une lutte acharnée, chaque point compte. Et ce penalty, accordé dans les toutes dernières secondes, pourrait bien rester comme l’un des tournants les plus controversés de l’exercice.